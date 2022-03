O dilema ocidental

1. A demonstração de unidade das democracias ocidentais foi a principal mensagem deixada na quinta-feira nas cimeiras sucessivas da NATO, do G7 e da União Europeia, em Bruxelas. O Presidente americano esteve presente nas três. Foi uma celebração de unidade do mundo livre, um mês depois do início da brutal invasão da Ucrânia pelas tropas russas. “A NATO nunca esteve tão unida como hoje”, disse Joe Biden, o que é absolutamente verdade. “Nunca a parceria entre os Estados Unidos e a Europa foi tão forte”, acrescentou Ursula von der Leyen.