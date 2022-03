Em ano de jubileu de platina, Isabel II é capa da edição britânica da Vogue

É uma Isabel II jovem que surge na capa da edição britânica da revista Vogue de Abril, no que a revista de moda disse ser uma homenagem ao Jubileu de Platina da monarca, que se assinala este ano. A imagem, a preto e branco, foi captada pelo fotógrafo Antony Armstrong-Jones nos primeiros anos do reinado de Isabel II. Armstrong-Jones, que morreu em 2017, foi casado com a falecida irmã da rainha, a princesa Margarida, entre 1960 e 1978.

Esta é a primeira vez que a revista tem na capa uma fotografia da rainha; antes, já tinham surgido ilustrações, como em 1947, por altura do casamento com Filipe, e em 1977, quando se comemorou o jubileu de prata. “A revista Vogue britânica presta uma homenagem especial a Sua Magestade, a rainha, olhando para trás na sua relação única com a monarca durante os seus 70 anos no trono”, declarou a direcção da revista.

A edição, que estará à venda a partir de 29 de Março, tem uma capa dupla, sendo a outra com a actriz Anya Taylor-Joy, protagonista da série da rede de streaming Netflix Gambito de Dama, que surge com uma réplica do Diadema de Estado de Jorge IV, uma coroa feita em 1820 para aquele monarca, usada na coroação da rainha Vitória e que Isabel II ostenta nas aberturas do Parlamento.

A mais antiga monarca da história britânica, que faz 96 anos em Abril, assinalou o seu jubileu de platina em Fevereiro, mas o Governo do seu país planeia quatro dias de celebrações para Junho, entre os dias 2 e 5.