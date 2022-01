Isabel II tem um jubileu para se ocupar, mas a sua preocupação é com André e Harry

A rainha Isabel II “estará a erguer as suas mãos ao alto em desespero”. O retrato é traçado pela antiga correspondente da BBC junto de Buckingham, Jenny Bond, que, durante 14 anos, privou de perto com a família real, à revista OK!.

De acordo com a jornalista, todos no Reino Unido lamentam a situação da monarca, obrigada a retirar todos os títulos militares ao filho André, que também perdeu o direito de ser chamado de “sua alteza real”, por este estar a enfrentar uma acusação de abuso sexual de menor – o príncipe ainda tentou o arquivamento da queixa de Virginia Giuffre, que diz ter sido obrigada a manter relações sexuais com o duque quando tinha apenas 17 anos, mas o juiz norte-americano Lewis Kaplan indeferiu o pedido.

No entanto, sublinha a autora de Reporting Royalty (edições Headline, 2001), muitos britânicos também não percebem por que motivos a monarca tem dado um tratamento diferente a André daquele com que brindou o neto Harry, depois de este ter decidido, com a mulher, abandonar os deveres reais. “Se Harry foi destituído dos seus títulos, então André já o devia ter sido há algum tempo”, argumentou a jornalista que espera, doravante, que os dois casos sejam tratados com maior equidade.

Entretanto, Isabel II tem em mãos outro busílis para resolver. Harry apresentou um pedido de “revisão judicial” da decisão de não lhe ser garantida protecção nas suas visitas ao país natal.

O direito à segurança foi retirado ao casal depois de este se ter afastado da família e das suas funções de membros seniores da realeza. O motivo estaria relacionado com o gasto de dinheiros públicos que se tornariam indevidos já que Harry não estaria a realizar serviço em prol do reino — é estimado que a despesa com a segurança dos duques de Sussex, quando ainda residiam no Reino Unido, rondava os 7,6 milhões de libras (mais de nove milhões de euros) por ano.

No entanto, o príncipe pôs de parte a questão financeira, oferecendo-se para suportar a despesa com a segurança pública da sua família, quando de visita ao Reino Unido, não considerando que a segurança privada, na qual se tem apoiado, seja suficiente para enfrentar os perigos em solo britânico. Mas o Governo tem mantido o “não” como resposta. O pedido de revisão foi realizado em Setembro, mas a ausência de resposta e a aproximação de uma data tão importante, como o aniversário do reinado da avó, que justificaria uma viagem da família de quatro ao Reino Unido, fê-lo vir a praça pública revelar a sua frustração.

Um porta-voz do Executivo, citado pela Reuters, explicou que o sistema de segurança de protecção do Governo do Reino Unido é “rigoroso e proporcional” e que é sua política de longa data não fornecer informações detalhadas sobre quaisquer acordos, pois isso poderia comprometer a segurança dos indivíduos.

A celeuma com Harry em torno da protecção policial faz com que se questione se a segurança também foi retirada ao príncipe André. À Newsweek, o Palácio escusou-se a esclarecer se o duque de Iorque ainda está a receber protecção policial financiada pelos contribuintes.

Para Jenny Bond, não há grandes dúvidas: “Se não vai ser permitido a Harry ter segurança, a não ser que fique numa residência real [propriedades que usufruem de protecção independentemente dos seus ocupantes], então talvez a segurança de André também deva ser examinada.” Mas, opina, a posição de Harry revela uma postura “petulante”. “Uma coisa é pedir segurança, outra é ameaçar processar o Governo da avó.”

O jubileu de platina tem como data oficial o dia 6 de Fevereiro, mas as festividades pretendem ser para o ano inteiro, havendo um momento particular, possivelmente aquele no qual Harry e a família pretendiam estar presentes: entre 2 e 5 de Junho, as comemorações ganharão mais força, até porque coincide com o tradicional desfile Trooping the Colour, que se realizará pela primeira vez desde que foi declarada uma situação de pandemia, em Março 2020. Depois, haverá, um pouco por todo o país, artes de rua, teatro, música, circo, momentos de revisitação histórica, assim como uma festa sumptuosa no Palácio de Buckingham.