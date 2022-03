Petróleo acima dos 117 dólares com receio de redução das exportações russas e novas sanções

O preço do petróleo está a subir esta quarta-feira, revelando uma forte volatilidade e o nervosismo dos investidores face a receios de diminuição da oferta no mercado, na sequência de eventuais novas sanções à Rússia, mas também por alguns alertas de que as exportações deste produto por parte da Rússia e do Cazaquistão, através do gasoduto Caspian, podem ser interrompidas.

Contrariando as quedas da sessão anterior, os contratos futuros do petróleo Brent, referência para a Europa, seguem na manhã desta quarta-feira a subir perto de 2%, para 117,11 dólares por barril. A 7 de Março, o barril de Brent chegou aos 139 dólares, o valor mais elevado desde 2008 e uma subida de quase 50% face aos preços que se registavam antes do início da guerra na Ucrânia.

Os contratos futuros de petróleo do West Texas Intermediate (WTI), dos EUA, também seguem a negociar em alta de perto de 2%, para 111,18 dólares por barril.

Para além do receio de eventuais novas sanções a anunciar pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que esta quinta-feira tem agendados vários encontros com líderes europeus, e que deverá participar numa reunião da Nato, a Reuters está a avançar, citando fonte oficial russa, que as exportações de petróleo através do gasoduto Caspian, do Mar Negro, podem cair até um milhão de barris por dia, ou 1% da produção global de petróleo, devido a danos causados na infra-estrutura por uma tempestade.

Os mercados accionistas europeus estão a negociar em alta ligeira, na sessão desta quarta-feira, depois do encerramento em terreno positivo dos mercados norte-americanos (terça-feira) e dos mercados asiáticos.

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI, abriu a subir 0,14%, tendo subido mais de 2% na sessão anterior.

As praças de Paris, Frankfurt e Madrid apresentavam subidas de cerca de 1%.