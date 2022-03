O Interrail faz 50 anos e oferece descontos até 31 de Março

Os passes Interrail podem ser comprados online ou nas bilheteiras da CP com um desconto de 10% até ao fim do mês.

Foi em 1972 que foi criado o Interrail, um passe que permitia aos jovens de vários países da Europa circular livremente de comboio por um preço módico. Cinquenta anos depois, para assinalar a efeméride, este passe pode ser comprado até ao dia 31 de Março com um desconto de 10% nas bilheteiras da CP ou através do site do Interrail.

Actualmente o Interrail já não tem limite de idade e apresenta-se sob duas modalidades: o Interrail Global Pass e o Interrail One Country. O primeiro permite viajar nos comboios de 25 dos 27 países da União Europeia (Malta e Chipre não têm caminho-de-ferro) e ainda na Bósnia-Herzegovina, Grã-Bretanha, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Sérvia, Suíça e Turquia, bem como nos navios da ATTICA, a companhia de navegação que liga a Itália à Grécia. O segundo obriga à escolha de um só país.

Os preços variam (há 60 títulos diferentes) em função dos dias de viagem, que podem ir de quatro dias a três meses, em 2ª ou 1ª classe. O Interrail só pode ser usado por cidadãos residentes na Europa, havendo uma outra modalidade – o Eurail – para não europeus.

Nos últimos 50 anos, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas utilizaram o Interrail, grande parte numa época em que não existia o Erasmus, tendo sido para muitos jovens uma oportunidade única para conhecer outros países europeus.

Actualmente, para os portugueses, a melhor forma de fazer o Interrail é apanhar um avião para outro país e iniciar aí o seu périplo ferroviário. Portugal já praticamente não tem relações internacionais desde que o Sud Expresso (Lisboa – Hendaya) e o Lusitânia Expresso (Lisboa – Madrid) foram suspensos. A norte há apenas dois comboios diários em cada sentido entre Porto e Vigo e para chegar a Madrid há uma ligação por Badajoz, mas obriga a três transbordos para chegar à capital espanhola.