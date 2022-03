Lightning Bolt, Nite Jewel e Erika de Casier em destaque na Primavera do GNRation

Alguns em exclusivo, outros no âmbito de curtas digressões em Portugal, diversos nomes internacionais, entre os quais Lightning Bolt, Nite Jewel, Erika de Casier, KeiyaA ou Jim O'Rourke, mas também os nacionais Pluto, Jonathan Uliel Saldanha ou Filho da Mãe, fazem parte da programação do próximo trimestre do GNRation, em Braga.

Para assinalar os seus nove anos de vida, o GNRation será ainda palco, a 30 de Abril, de um “open day”, repleto de concertos, aliados a um programa de exposições “que coloca a arte em diálogo com a tecnologia”. Na música, o programa inclui Pluto, Erika de Casier, o duo Ko Shin Moon, Isa Leen, o Ensemble Caleidoscópio e a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos (ODE). A noite encerrará com a Wav.in, o mais recente colectivo bracarense dedicado à criação e promoção da música electrónica.

Já o programa regular de música arrancará a 9 de Abril, com a segunda apresentação Terra dormente, o novo disco do guitarrista português Filho da Mãe. A 14 de Abril, a sugestão é “um encontro de dois mundos”, entre a artista turca radicada no Porto Ece Canli e a activista, performer e produtora trans Odete.

A 31 de Maio, o GNRation receberá um concerto dos americanos Lightning Bolt, duo que conta já com 25 anos de carreira. No âmbito do programa de apoio à criação artística local Trabalho da Casa, que proporcionou já a criação de novos discos por duas dezenas de artistas da cidade de Braga, Tiago Sampaio, dos Grandfather's House, apresenta, a 3 de Junho, um novo EP do seu trabalho a solo enquanto St. James Park.

A cantora, compositora, produtora e multi-instrumentista americana KeiyaA, que adiou a sua digressão em Portugal prevista para o final do ano passado, actuará a 8 de Junho. A 15 de Junho, será a vez de a cantora e compositora de pop eletrónica Nite Jewel subir ao palco.

A fechar o programa de música para o trimestre, a 18 de Junho, o colectivo artístico e plataforma de edição e distribuição de música Monster Jinx apresenta Monster Jinx Cromática, uma tarde que celebrará a fusão artística entre entre a música, o design e a ilustração, espelhada em concertos de Stray e Don Pie Pie e sessões DJ de Liquid e E.A.R.L.

No âmbito da primeira edição da bienal de arte e tecnologia Index, promovida pela Braga Media Arts e a decorrer de 12 a 22 de Maio em diversos locais de Braga, o GNRation acolherá as performances de People Like Us, projeto de colagem audiovisual da artista multimédia britânica Vicki Bennet, e o alemão Florian Hecker.

Os espectáculos acontecem a 14 e 21 de Maio, respectivamente. Já no programa de exposições, e também em parceria com a bienal de arte e tecnologia Index, Florian Hecker apresentará uma nova exposição em parceria com o GNRation, que estará patente de 12 de Maio a 2 de Julho.

O português Jonathan Uliel Saldanha dará a conhecer, de 12 de Maio a 15 de Agosto, a instalação Lago Libidinal, desenvolvida em contexto de residência artística no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. O trimestre de Abril a Junho marcará também o arranque de Ecotactics, um ciclo de conversas online sobre práticas de investigação ambiental conduzidas e programadas por Margarida Mendes, investigadora hidrossónica, curadora e ambientalista.

Os primeiros convidados são Steve Feld, antropólogo, músico e artista sonoro, e Godofredo Pereira, arquitecto e investigador que tem vindo a investigar, publicar e expor sobre a arquitectura ambiental e política. Também com foco no online, o ciclo de programação órbita levará mais três sessões ao GNRation, a primeira das quais com o artista media Miguel Carvalhais e a artista e investigadora Rosemary Lee.

A 7 de Junho, estreia-se a parceria entre o GNRation, a Culturgest e Canal180, que se juntaram para criar Jogo Cruzado, em que uma curta-metragem de um artista visual será entregue a um músico, para que componha a respectiva banda sonora e, ao mesmo tempo, uma composição musical será dada a um cineasta, para que crie uma curta-metragem a partir desse material.

Neste primeiro volume, um filme de Gemma Green-Hope será criado a partir de uma composição musical da portuguesa Surma e o músico norte-americano Jim O'Rourke criará uma banda sonora para um filme do galego Lois Patiño. No programa de dança, o laboratório de transcriação coreográfica Guelra, desenvolvido pela Arte Total, convida a coreógrafa e performer Gabriela Barros. Res Nulius será desenvolvido ao longo de uma semana em contexto de residência artística e apresentado ao público a 9 de Fevereiro.