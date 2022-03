Os rituais vocais das Cobracoral convidam à transcendência

Um álbum surpreendente, a estreia deste colectivo assente no poder que emana das coreografias da voz. Disponível a partir desta sexta-feira, será lançado um dia depois no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, num concerto “imersivo e abstracto em termos de sensações sonoras e visuais”, garantem.

São três. A coreógrafa e artista portuguesa Catarina Miranda, que utiliza a voz como componente essencial do seu trabalho. A cantora, performer e investigadora de canto polifónico oriental e mediterrânico Clélia Colonna, francesa. E a turca Ece Canli, artista que trabalha com técnicas vocais expandidas. Chamam-se Cobracoral e os elos que têm em comum são a cidade do Porto e o artista visual e músico Jonathan Uliel Saldanha.