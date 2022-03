Na Lituânia, a Embaixada da Rússia fica agora na Rua dos Heróis da Ucrânia

A intenção tinha sido anunciada no Facebook pelo presidente do município de Vílnius, mas agora é oficial. E até o Google já actualizou o endereço: Ukrainos Didvyriu g. 2, que é como quem diz Rua dos Heróis da Ucrânia, n.º 2.

“A partir de agora, o cartão-de-visita de cada funcionário da embaixada russa terá de prestar homenagem aos heróis ucranianos”, escreveu o presidente da Câmara de Vílnius, Remigijus Šimašius, na sua página de Facebook.

O autarca anunciou a medida no início do mês, esclarecendo que, com a mudança de endereço, “todos os que escreverem uma carta à embaixada terão de pensar nas vítimas da agressão russa, bem como nos heróis ucranianos”.

O edifício da embaixada russa em Vílnius usava como morada a Rua da Letónia, que se mantém. Mas uma pequena rua sem nome foi, entretanto, baptizada passando a ser a morada oficial da diplomacia russa no pequeno país báltico.

Šimašius garante que apenas o uso do novo endereço garantirá a chegada de qualquer correspondência: “Falei com o ministro dos Transportes e Comunicações, o sr. Marius Skuodis. Penso que os Correios lituanos não entregarão cartas se o endereço estiver incorrecto...”

Uma semana após o anúncio, as placas, escritas em lituano e ucraniano, foram afixadas e actualmente a morada que o Google informa é precisamente a Rua dos Heróis da Ucrânia, n.º 2.

Esta não é a primeira vez que a Lituânia usa a toponímia como forma de protesto. Em 2018, a cidade mudou o nome de uma praça próximo da Embaixada da Rússia para Boris Nemtsov, o político liberal russo assassinado nas proximidades do Kremlin, a 27 de Fevereiro 2015, dois dias depois de protestar contra a crise financeira e a guerra na Ucrânia, que se arrastava, na época, há um ano.

Šimašius, de 48 anos, é autarca de Vílnius desde 2015, tendo tido a pasta da Justiça, entre 2008 e 2012, no Governo do conservador Andrius Kubilius.