BCE não adia fim das compras de dívida, apesar da guerra

Primeira reunião do conselho de governadores desde o início do conflito militar na Ucrânia mostra dilema em que BCE vive perante a perspectiva de um cenário de crescimento lento com inflação alta na zona euro.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que irá, durante os próximos meses, reduzir progressivamente as compras líquidas de dívida pública que tem vindo a efectuar para ajudar a economia da zona euro, mantendo os planos de retirada dos estímulos monetários que já tinha delineado antes do início do conflito. Ainda assim, perante o novo clima de incerteza, o banco central deu sinais de que uma subida das taxas de juro pode demorar mais tempo a chegar.

No comunicado que se seguiu à reunião do conselho de governadores, é definido que o programa de compras de dívida pública lançado durante a pandemia irá acabar, como planeado, no final deste mês de Março. E que, além disso, o programa de compra de dívida que já existia antes da crise pandémica irá ser reduzido progressivamente, para 40 mil milhões de euros em Abril, 30 mil milhões em Maio e 20 mil milhões em Junho, podendo acabar no terceiro trimestre do ano se se confirmar “a expectativa de que o cenário de médio prazo para a inflação não se torna mais fraco, mesmo depois do fim das compras líquidas de activos”.

Esta decisão constitui uma ligeira aceleração do processo progressivo de retirada das medidas de estímulo que tinha sido delineado antes do início do conflito militar, o que demonstra a preocupação que o BCE tem com a evolução recente da taxa de inflação, que em Fevereiro deste ano subiu para 5,8% na zona euro e que pode ainda subir mais devido à recente escalada dos preços da energia.

No entanto, ao mesmo tempo, os responsáveis do BCE quiseram deixar um sinal de que uma subida das taxas de juro, neste momento em mínimos históricos ainda pode levar um pouco de tempo. Enquanto até aqui dizia que a subida de taxas poderia ocorrer pouco tempo depois do fim das compras líquidas de dívida, o banco central passou esta quinta-feira a afirmar que “quaisquer ajustamentos nas taxas demorarão algum tempo depois do fim das compras líquidas de dívida”.

A reunião do conselho de governadores desta quinta-feira foi a primeira realizada desde o início da invasão militar russa à Ucrânia e da imposição de sanções severas à Rússia, dois acontecimentos que alteraram significativamente as expectativas de evolução da economia mundial durante este ano e o próximo.

Antes do conflito, numa altura em que a perspectiva era de retoma sólida da economia da zona euro, esperava-se que o BCE apontasse nesta reunião para o fim progressivo das compras de dívida pública ao longo deste ano e para uma subida das taxas de juro logo a seguir, a partir do final deste ano ou do início de 2023.

Mas agora, Christine Lagarde e os outros membros do conselho deparam-se com uma situação bem mais instável e complexa. Por um lado, a retoma da economia poderá ser mais lenta, o que pode fazer o BCE atrasar a retirada das medidas de estímulo. Mas, por outro lado, a escalada dos preços do petróleo provocada pelo conflito deverá fazer a taxa de inflação na zona euro subir a níveis ainda mais elevados do que aqueles que se registavam antes do conflito (em Fevereiro, atingiu um novo máximo de 5,8%), aumentando a pressão sobre o BCE para começar a adoptar políticas que limitem o risco de uma escalada permanente dos preços.

Foi perante este dilema – e face ao risco crescente de ocorrência de um cenário de estagflação (estagnação da economia e inflação alta em simultâneo) – que os responsáveis máximos do BCE se reuniram esta quinta-feira. Uma retirada rápida das medidas de estímulo, com subida das taxas de juro, pode empurrar a economia da zona euro para uma recessão, mas um adiamento dessa decisão faz aumentar o risco de perda de controlo da inflação.

A partir das 13h30, a presidente do banco central, Christine Lagarde, irá, em conferência de imprensa, dar mais pistas sobre a forma como pretende fazer face à conjuntura complexa a que se assiste neste momento na zona euro.