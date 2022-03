Combustíveis são só o início de um aumento geral de custos na economia

Guerra na Ucrânia está a lançar a economia mundial, e a portuguesa em particular, para um período que pode ser, em simultâneo, de estagnação da economia e de aceleração dos preços.

O aumento drástico dos preços registado esta segunda-feira nos postos de abastecimento nacionais fez os portugueses sentirem, pela primeira vez, os impactos negativos da guerra na Ucrânia nas suas finanças pessoais. Infelizmente, esta poderá não ser mais do que uma amostra daquilo com que vão ter de se deparar nos próximos meses, numa altura em que mesmo um regresso da estagflação - estagnação económica com inflação alta - não pode ser colocado de parte.