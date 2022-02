Como a subida dos juros pode afectar famílias, empresas e Estado

Com o Banco Central Europeu a poder ser forçado a reagir à inflação mais cedo do que estava à espera, a economia portuguesa prepara-se para ter de enfrentar um cenário de subida das taxas de juro que nos últimos anos tem conseguido evitar. A forma como o aumento previsível dos custos de financiamento se irá fazer sentir é, contudo, diferente entre as famílias, as empresas e o Estado.