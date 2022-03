Andamos a Leste

A Rússia invadiu a Ucrânia. Não te esqueças de comprar leite. Bombardearam uma escola. Vou pôr gasolina. Tomaram Chernobyl. Onde é que eu pus os óculos? Putin ameaça quem intervier. São 20€ de gasolina. Rússia lança ataques aéreos. Qual é a bomba? Pessoas em pânico fogem da Ucrânia. É a bomba 3. Bomba num hospital. Onde é que eu pus os óculos?

Manifestações. Uma mensagem no WhatsApp. Um míssil. Miss you! Bombardearam um lar. Também eu, temos de combinar. Vem aí a terceira guerra mundial. Que tal hoje à tarde? Vídeos de pais a despedirem-se dos filhos. Trânsito na Segunda Circular. Os ucranianos. Vou tentar pensar noutra coisa. Onde é que pus os óculos? O hino da Ucrânia. Aula de Zumba. Slava Ucrânia. Quero ver essa energia em cima! Energia nuclear. “Quando ela bate com a bunda no chão.” Vamos todos morrer.

Um passeio no jardim. A Ucrânia. Vamos pensar noutra coisa. Toma pão para dar aos patos. A bandeira da Ucrânia. Fiquei encharcada, os repuxos estão ligados. Slava Ucrânia. Alguém que pare a rega! A Ucrânia. Toma uma toalha. Alguém que pare a guerra! Onde é que eu pus os óculos?

Guerra. Eu ia jurar que tinha estacionado aqui. Crianças em desespero em bunkers. Não, deve ter sido na outra. Tens de analisar o contexto histórico. Está ali naquela esquina! Uma explosão. Vou tentar pensar noutra coisa.

A culpa é do Putin. Desculpe, esse carrinho é meu. A culpa é dos EUA. Já não tem alho francês? A culpa é da NATO. No corredor 6 ao lado dos frescos. A culpa é do PCP. Ah, também preciso de champô. A culpa é da China. Patrícia chamada à caixa central. A culpa é dos nazis. Tem cartão poupa mais? Tropas russas apertam o cerco. Merda, esqueci-me do leite!

Vem aí a guerra nuclear. Vem aí o correio. A Ucrânia. Dança no TikTok. A Ucrânia. Carta das Finanças. Manifestantes russos presos por protestar contra a guerra. Chegaram encomendas. Putin proíbe que se chame a invasão de invasão. Estava a ver que não! Putin proíbe que se chame a guerra de guerra.

Patrulha Pata. Putin não pára. “Patrulha Pata, p'ra salvar o dia”. Padres fazem cocktails molotov. Mãe, não quero tomar banho! Fake news. Mãe, não quero lavar a cabeça! Apocalipse.

Senha na padaria portuguesa. E novidades? Guerra na Europa. Vamos falar de outra coisa. Um galão se faz favor. Sanções à Rússia. E um croissant com fiambre. Rússia toma maior central nuclear da Europa. Vamos falar de outra coisa! Ele pediu-me em casamento! E o Afeganistão? Parabéns! Milhares de pessoas refugiam-se nos metros. Já tens vestido? Homens de 18 a 60 proibidos de abandonar a Ucrânia. Não, mas já tenho catering. Quem é a namorada do Putin?

Prepara a mochila que amanhã há natação. Um milhão de pessoas já saíram da Ucrânia. Não te esqueças da touca. Exclusão do sistema SWIFT. E dos chinelos. Putin ordena que as tropas avancem para todas as direcções. Aproveita e põe uma bisnaga de fruta. A China aproveita e vai a Taiwan. E uma bolacha. Zelenskii pede apoio. O que diria a minha avó? Kherson em mãos russas.

O que direi aos meus filhos? Civis fazem fila para defender o país. Vamos pensar noutra coisa. Hoje é dia de jogo. Cessar-fogo. Quem achas que vai ganhar? Africanos discriminados a fugir da guerra. A sopa não tem sal. Não à guerra. Onde é que eu pus os óculos?

Como é que foi o teu dia? Pela paz. Parece que não estou aqui. Fim da guerra. Também eu, não consigo pensar noutra coisa. Onde é que eu pus os óculos? Andamos a Leste.