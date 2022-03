As artes como lugar de experimentação ambiental

Artistas, cientistas sociais, biólogos, agricultores e dirigentes associativos estão juntos no Terra Batida, projecto que há dois anos é impulsionado pela artista e pesquisadora Rita Natálio, com a cumplicidade da investigadora e autora Marta Lança. Desta rede de diversas práticas e saberes têm resultado residências artísticas, programas públicos, produção de pensamento e ensaios, tudo resumido no sítio da internet terrabatida.org.

“Em 2020, quando começámos, a ideia era imaginar uma rede transversal entre a investigação, a acção no território e a criação de percepções estéticas dos problemas ambientais... mais do que um projecto curatorial ou apenas de criação. Depois, seria desenhar isso tudo em diversas escalas – local, nacional e global, em diálogo com outras realidades”, explica Rita Natálio, que tem vindo a explorar nos últimos anos o conceito de antropoceno e o seu impacto sobre as conexões entre arte, política e ecologia.

Apesar dos constrangimentos impostos por uma pandemia, ao longo destes dois anos têm-se realizado residências com a participação de artistas, cientistas, activistas, arqueólogos, agrónomos ou cooperativas, em diversas zonas do interior do Alentejo, do litoral, como Sines, mas também Aveiro, Ílhavo, Nazaré ou Lisboa. O novo universo agrícola trazido pelos regadios do Alqueva, que operaram uma mudança física, humana e laboral no Alentejo, ou a recuperação da biodiversidade em indústrias de celulose em Aveiro são exemplos de contextos que levantam interrogações ambientais, paisagísticas e políticas, e que foram abordados pelo Terra Batida, sempre em contacto com as pessoas e os colectivos locais.

Criar pontos de contacto e acções entre artistas, cientistas, activistas, arqueólogos, agrónomos ou cooperativas é objectivo de projectos como Terra Batida ou Ponto d'Orvalho Fotogaleria

No contexto dessas experiências têm também sido desenvolvidos espectáculos e intervenções (com nomes como Vera Mantero, Rita Natálio, Ana Pi, Joana Levi, Ana Rita Teodoro ou Hugo Canoilas), que depois foram exibidos no festival Alkantara, numa dicotomia entre o que é o espaço laboratorial – de residência – e o da apresentação pública. A performance de Joana Levi Rasante, por exemplo, questionou as fronteiras hierárquicas entre “humano” e “animal” a partir das relações colonialistas ou supremacistas.

Mas para Rita Natálio o projecto é mais do que isso. É um contínuo. Um projecto de vida. Quando chegou do Brasil, onde esteve até 2018, sentia que em Portugal não havia muita gente a pensar numa lógica interseccional. Não se trata só de reflectir, por exemplo sobre poluição, mas também sobre racismo, transfobia ou desigualdades.

“Não é só apresentar espectáculos ou criar debates específicos, mas conceber uma experiência no tempo e diálogos entre quem está há anos no campo (investigadores, biólogos ou ambientalistas) e quem gostaria de saber mais sobre essas realidades, como os artistas, que nem sempre têm ligação com os territórios. Isso permite a todos ir imaginando diferentes formas de interagir”, explica Rita Natálio.

Trânsito entre disciplinas

A ideia é que o projecto não viva só de um programa público, em que são apresentados resultados, mas que possa haver um processo contínuo de actividades. Com o atenuar da pandemia, a previsão é que a circulação por outros pontos de Portugal, como o Algarve, venha a ser uma realidade. E até voar além-fronteiras. “Queremos criar alianças com outros movimentos que estão a acontecer noutros países e contextos”, diz Rita Natálio. E dá um exemplo: “Este ano, vai estar connosco o urbanista brasileiro Paulo Tavares, que trabalha no urbanismo aplicado à floresta amazónica. Poderá ajudar-nos a entender a situação da floresta nativa portuguesa, mas através de outras lentes e ferramentas.”

Nesse trânsito entre disciplinas, o interesse é mútuo. Os cientistas que, por norma, operam com investigações lentas e complexas, necessitam de canais de divulgação para os seus trabalhos, tanto quanto de expandir as suas pesquisas; e os artistas têm vontade de entender outros processos. “Em Portugal, ainda temos uma realidade muito disciplinar e isso acontece a todos os níveis”, diz Rita Natálio, “[seja nos] pedidos de apoio, nas entidades de apresentação, ou no próprio campo artístico, das artes performativas às visuais. Existe muita compartimentação e conservadorismo.” Em tudo o que vai sendo desenvolvido há uma atitude de experimentação, e existe também essa certeza de que, quando se fala de “violência ecológica”, não nos podemos fixar apenas numa disciplina.

Foto Quando Rita Natálio chegou do Brasil, onde esteve até 2018, sentia que em Portugal não havia muita gente a pensar numa lógica interseccional. Não se trata só de reflectir, por exemplo, sobre poluição, mas também sobre racismo, transfobia ou desigualdades Ana Paganini

Em vez da cultura isolada, activar ligações com outros actores e saberes parece ser uma atitude cada vez mais comum numa geração mais nova, que cresce com as conflitualidades decorrentes do pós-colonialismo, ou com as questões de representatividade, do extractivismo no planeta e da precariedade económica. “Essas feridas estão todas abertas”, reconhece Rita Natálio, “existindo intersecções entre todas, e é preciso reconhecê-lo, os artistas sentem-no bem na pele enquanto trabalhadores, porque há imensas dificuldades. Não existe forma de escapar a estas questões.”

Outra percepção da realidade

Quem também sentiu necessidade de olhar para o espaço rural para lá da dimensão bucólica foi a produtora criativa Joana Krämer Horta, que tem operado em aventuras e projectos que envolvem música, som, artes visuais ou performativas, em Portugal e não só. Durante anos viveu em Montemor-o-Novo, com o pai, o coreógrafo e bailarino Rui Horta, até há poucos meses director do Espaço do Tempo, mas foi durante a pandemia que teve uma experiência que considera marcante. “Passei seis meses na Herdade do Freixo do Meio e foi muito importante para ter outra percepção da realidade”, diz.

No Alentejo das culturas superintensivas, da mão-de-obra estrangeira quase escrava, dos ciclos em que um agricultor tradicional não consegue acompanhar as exigências de um tipo de produção intensa, vivem-se também outro tipo de experiências. No montado do Freixo do Meio pratica-se a agro-ecologia, entre cultivo e produção de mais de 300 alimentos – um dos exemplos de práticas que tentam respeitar e cuidar do planeta. Foi ali que decorreram duas edições do Ponto d’Orvalho, um acontecimento idealizado por Joana Krämer Horta em conjunto com Leonor Carrilho e Sérgio Hydalgo, com responsabilidade na programação. “Participei no dia-a-dia da cooperativa, vi as transformações, constatei que toda a vertente agro-ecológica tem grande potencial. Às tantas, senti que era importante mostrar essa filosofia a muitas outras pessoas. E ao mesmo tempo proporcionar novos encontros, enriquecer ainda mais o que acontece ali.”

Todos os anos, no 25 de Abril, a herdade abre-se à população de Montemor-o-Novo e não só. “Tinha a imagem desses dias, com milhares de pessoas a afluírem à herdade, e o Ponto d’Orvalho foi sendo idealizado a partir dessa vontade de fazer, congregando aquilo que se passa no Freixo com actividades artísticas, que acabam por já estar presentes ao longo do ano através de residências e outras intervenções.”

A partir dessa vontade nasceu um acontecimento transdisciplinar com artes visuais, concertos, performances, caminhadas, refeições comunitárias, práticas holísticas, palestras ou debates. Este ano será em Setembro, havendo até lá diversos momentos – em Lisboa e não só – que pretendem expandir o conceito do evento, prolongando-o no tempo.

“Esta congregação de saberes é cada vez mais pertinente. Criam-se espaços híbridos onde se podem formar novas ideias e narrativas, unindo pessoas muito diferentes, de locais a estrangeiros, com o centro a ser ocupado pela consciência ecológica e pela transformação urgente.”

Todos aprendem

Na sua visão, as artes têm essa capacidade de criar discurso crítico e de projectar outros futuros colectivos, mais equilibrados, e menos extractivistas. No Freixo do Meio, o modo biológico e biodinâmico foi criado há muito. Pratica-se a regeneração dos solos e o restauro ecológico em sistema agro-florestal de produção de alimentos em sucessão e estratificação. Foi nesse contexto que em Setembro do ano passado se ouviu a música de Norberto Lobo ou Laila Sakini, se viram performances de Piny Orchidaceae ou Stav Yeini, e intervenções artísticas de António Poppe ou Marta Wengorovius, para além de refeições performativas (Evy Jokhova) ou momentos que permitiram a participação e a discussão à volta das questões ambientais.

Foto Joana Krämer Horta: "Participei no dia-a-dia da cooperativa, vi as transformações, constatei que toda a vertente agro-ecológica tem grande potencial" Ana Paganini

“Naquela zona, a agro-ecologia já comporta uma comunidade activista muito ampla. A prova são as colaborações que vão surgindo no Ponto d’Orvalho, que não estavam programadas, mas são desencadeadas ali. Há troca entre os locais e os estrangeiros que foram para aquela zona e se fixaram. Sente-se que há pessoas à procura de alternativas, e as artes podem ser esse lugar de experimentação ambiental onde todos têm a aprender.”

E não se trata apenas de seres humanos aprenderem com outros seres humanos. É possível aprender com a forma como as árvores ou as plantas se organizam. O desafio é aprender a viver de forma não predatória, entendendo que somos parte da Terra e não os seus amos. “As técnicas agro-florestais passam muito por essa ideia colaborativa entre as plantas. Acaba por ser um espelho, ou uma representação, de uma sociedade menos competitiva, que fomenta a diversidade, a comunicação e a distribuição de água, por exemplo, sem gerar desperdícios.” Sim, os seres humanos têm muito ainda para aprender.