Em família: bailes, jogos e máscaras para a folia do Carnaval

FESTAS

Baile de Carnaval

27 de Fevereiro e 1 de Março

A tradição dos antigos bailes nos teatros de Lisboa inspira a festa que o LU.CA - Teatro Luís de Camões preparou para os foliões. Nos dias 27 de Fevereiro e 1 de Março, das 15h às 19h, as cadeiras da plateia dão lugar a uma pista de dança, pronta para acolher miúdos e graúdos, trajados com “o melhor disfarce e os sapatos mais confortáveis para dançar e saltar até não podermos mais”, assim dita o dress code destes Bailes de Carnaval. A comandar a folia, na cabina de som, está o DJ Fernando Alvim. A entrada custa 3€ e é vendida no próprio dia, na bilheteira do teatro, sem possibilidade de reserva.

Carnaval 2022

26 de Fevereiro a 1 de Março

Apesar do cancelamento dos desfiles tradicionais, em Sesimbra o samba não vai parar. Com as escolas de samba e os grupos de axé locais a dar o corpo ao manifesto para carregar as baterias do espírito folião, estão agendados espectáculos no Parque Augusto Pólvora (Maçã) e no Parque da Vila (Quinta do Conde), recuperando “alguns dos mais belos fatos de 2020”, avança a organização. A comemoração conta ainda com o Concurso Infantil de Fantasias e um palco móvel que levará música às ruas das freguesias de Santiago e Castelo. A festa tem entrada livre (sujeita ao levantamento prévio de bilhete para os espectáculos dos dias 27 de Fevereiro e 1 de Março).

Carnaval 2022

27 de Fevereiro a 1 de Março

Atirar bolas a latas, argolas e pinos. Fazer uma corrida de sacos, esquis, três pés ou mini-andas. Jogar à macaca ou minibowling. Se o Carnaval é festa, em Setúbal é sinónimo de diversão em família, com os jogos tradicionais como reis. A autarquia elegeu a Praça do Bocage como epicentro de três dias de animação. Entre 27 de Fevereiro e 1 de Março, das 15h às 18h, além de poderem participar gratuitamente nestas actividades – de preferência, mascarados para a ocasião –, sadinos e turistas são convidados a entrar em coreografias de grupo, a tirar fotografias com adereços numa cabina e a soltar Sorrisos e Gargalhadas com magia, palhaços e bolas de sabão.

TEATRO

Memória, Memória, Começou a História

23 de Fevereiro a 19 de Março

O Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana apresenta mais uma criação para a infância. Numa narrativa construída a partir d’A Memória de Giz de Agustina Bessa-Luís, a companhia aponta o foco para a memória: o que é, de onde vem, para que serve… Encenada por Graeme Pulleyn, a peça conta com interpretação de Alexandre Calçada, Alexandre Martins, Ana Perfeito, Chico Pires e Tiago Fernandes. Está em cena no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, com sessões para famílias nos sábados de 26 de Fevereiro e 19 de Março, às 17h (para o público escolar, de quarta a sexta, às 9h30 e às 11h). Bilhetes entre 4€ e 10€.

MÚSICA

Concerto de Carnaval

27 de Fevereiro

Para rechear o “domingo gordo” a preceito, a Orquestra Metropolitana de Lisboa preparou um corso musical pautado pela abertura da ópera Ruslan e Ludmila de Glinka, a suíte Masquerade de Khachaturian e várias marchas, polcas e valsas de Johann Strauss II. Ao programa festivo, dirigido por Jan Wierzba, junta-se a animação na orquestra vestida a preceito e também na plateia. A ideia é, diz a folha de sala, ir “de casa mascarado com qualquer coisa que a sua obra musical preferida lhe faça lembrar”. Valem “chapéus, cachecóis coloridos, varinhas de condão, pinturas faciais ou narigões”. O concerto está marcado para domingo, às 17h, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a entrada a custar entre 12,50€ e 25€.

Concertos Portáteis Sete

24 a 27 de Fevereiro

A Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, recebe o concerto Terra, que junta o violoncelo de Bruna de Moura ao vibrafone de Tomás Longo. Os jovens músicos inspiram-se no universo do ensemble Sete Lágrimas, a quem está entregue a curadoria dos Concertos Portáteis Sete nesta temporada do projecto dedicado aos Novos Criadores das Infâncias. Quinta e sexta, às 10h30 e 14h; sábado, às 15h30; e domingo, às 11h30, com entradas a 3,50€ (dias úteis) e 6€ (fim-de-semana).

ACTIVIDADES

Há Carnaval no Museu do Dinheiro!

26 e 27 de Fevereiro

Um careto, um deus, um rei, uma rainha, uma princesa e um pirata entram num museu para falar sobre o Carnaval. O encontro tem lugar no Museu do Dinheiro, em Lisboa, e vem a propósito das celebrações do Entrudo, que põem a trupe a pensar em curiosidades como a origem da festa ou os foliões coloridos do tempo do rei D. Dinis, conhecidos como caretos. Estas histórias (e as da colecção do museu) servem também de base à construção de uma máscara carnavalesca. Sábado, às 14h30, e domingo, às 10h30, com entrada gratuita, sujeita a marcação prévia em info@museudodinheiro.pt ou 213 213 240.

VISITAS

Nau Santa Maria e Caravela Vera Cruz

23 a 27 de Fevereiro

No Porto de Setúbal, à espera de visitantes, estão réplicas de embarcações icónicas dos tempos da expansão marítima ibérica. A cortesia vem do projecto Exploraterra, que aqui dá a oportunidade para explorar a espanhola Santa Maria, que recria a maior das naus que transportou a expedição de Cristóvão Colombo até à América, e a caravela-escola portuguesa Vera Cruz, feita à imagem de navios como aquele em que, por exemplo, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança. As visitas são gratuitas. Basta aparecer no Cais 2, junto à Doca dos Pescadores, entre as 10h e as 18h.

Em Andante Appassionato

28 de Fevereiro

Uma visita encenada para dar a conhecer aos mais novos os bastidores e os mistérios do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. Num “espaço mágico, que convida à imaginação e à criatividade de todos”, recriam-se os passos de criação e apresentação de uma ópera, numa jornada de hora e meia, guiada por Jorge Rodrigues. Segunda, às 15h, com bilhetes entre 5€ e 15€.

PJ Masks no Sea Life Porto

A partir de 26 de Fevereiro

Apresenta-se como “o maior aquário do Norte do país” e, no Carnaval, não deixa as máscaras por mãos alheias. Para “acabar com a balbúrdia no mar e derrotar os vilões nocturnos” e, já agora, para proporcionar uma aventura de super-heróis aos mais novos, o Sea Life Porto convidou os PJ Masks a assentar arraiais no seu espaço, nos próximos dois meses. Com cinco desafios interactivos e testes aos conhecimentos e perspicácia dos visitantes, há uma aventura em marcha que requer os “esforços heroicos” de crianças e personagens, para derrotar os vilões. As portas estão abertas das 10h às 18h de segunda a sexta, e das 10h às 19h ao fim de semana. A entrada custa 9,95€ para crianças dos três aos 12 anos e 14,95€ para adultos.

