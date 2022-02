Partidos em campanha na Europa por dois deputados

São apenas dois deputados e tradicionalmente dividem-se entre o PS e o PSD, mas todos os partidos parecem empenhados em ganhar mais votos no círculo da Europa nas eleições nos dias 12 e 13 de Março e, provavelmente, tentar tirar partido da confusão que se instalou com a questão dos votos nulos e que já abriu uma guerra entre socialistas e sociais-democratas sobre quem tem culpa pelos problemas que levaram o Tribunal Constitucional a ordenar a repetição do sufrágio. Na ronda que o PÚBLICO fez pelos partidos, todos confirmaram que vão fazer novamente campanha eleitoral, embora uns com mais presença no terreno do que outros. As ferramentas digitais também vão ajudar.