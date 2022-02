Há guerras onde é muito fácil escolher o lado – mas não para toda a gente. E o conflito na Ucrânia é um desses casos. Ando desertinho por saber o que é que André Ventura tem a dizer sobre o tema, mas ele, que fala tanto, sobre o conflito russo-ucraniano anda mais calado do que um rato. Senhores jornalistas: mandem lá umas perguntas para a sede do Chega, se faz favor. O país precisa de conhecer o pensamento político de André Ventura em matérias internacionais. Porquê? Porque o palco internacional é uma excelente prova do algodão acerca das convicções democráticas de cada um e da definição do lado em que se está quando a casa começa a arder.