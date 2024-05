O interesse nacional e os interesses da multinacional

Querem começar pela parte boa ou pela parte má? Comecemos pela boa: o anúncio do novo aeroporto em Alcochete foi bem recebido por quase todos os partidos; respeitaram-se as conclusões da Comissão Independente; sentiu-se no ar o ambicionado “consenso nacional”; Pedro Nuno Santos veio dizer que sonha com Alcochete desde pequenino; António Costa elogiou a “maturidade democrática” do Governo; Luís de Camões ficou felicíssimo por se terem lembrado dele nos 500 anos do seu nascimento; e até a ANA emitiu um comunicado garantindo estar cheia de vontade de trabalhar com Miguel Pinto Luz.

