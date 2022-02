De Costa a Costa — da “geringonça” à maioria

Imagino um eleitor que, na véspera, ou mesmo no momento de votar, hesitou até ao último minuto onde traçar uma cruz, perdido entre a lista infindável dos 21 partidos concorrentes. A maior parte dos hesitantes da última hora, não tenho dúvida de que terão votado no PS. Aliás, em António Costa.

E porquê? Porque, revendo em acelerado estes seis anos de governação, e lembrando-se dos rostos e posturas dos outros candidatos, nos debates da TV, 19 dos quais freneticamente apostados em apear António Costa do poder a qualquer preço (exclua-se o Livre), esse eleitor anónimo acabou por reconhecer que, entre os 21 rostos dos líderes dos partidos, havia um só que lhes inspirava confiança, qualidades de liderança e prestígio na UE, e que não iria, por isso, dispensá-lo nos próximos quatro anos, nem muito menos castigá-lo.

Mesmo se, ao longo desta caminhada de seis anos, o criticou e atacou, a ele ou aos seus ministros, umas vezes por um repentino impulso de protesto, mas outras vezes cheio de razão, esse cidadão anónimo e hesitante ter-se-á lembrado, no momento decisivo de votar, de que António Costa teve de gerir a herança arrasadora de um Governo que tinha aplicado com servilismo as “políticas de austeridade”, oferecendo-se para “ir além da troika” à custa dos cidadãos e da nossa independência; que o país, nos últimos dois anos, fora atravessado por uma pandemia que levou os cidadãos a pôr a salvaguarda da sua vida e da família acima das suas dificuldades materiais, deixando em quarentena a esperança num futuro mais justo e mais promissor — estou certo de que, no último minuto, esse cidadão indeciso teve consciência de que qualquer outra solução seria um voto na incerteza, na instabilidade e numa perigosa aventura: muito provavelmente, a ingovernabilidade e o caos.

Dir-me-ão que estas são as piores razões para dar a maioria a um partido e a um líder, e que a História está cheia de trágicos desenlaces de impulsos irracionais que mobilizaram as massas para a fé cega em utopias redentoras, em que os cidadãos, assustados, trocaram a liberdade pela segurança.

Mas, no ano em que se comemoram 48 anos de liberdade e democracia, tantos quantos os que os portugueses viveram silenciados pela ditadura, ouvir o histérico Ventura apoderar-se despudoradamente das quatro palavras sagradas que Salazar fez suas – “Deus, Pátria, Família e Trabalho”; o imberbe Xicão a vociferar que era preciso “acabar com o socialismo” (como se alguma vez tivesse havido socialismo em Portugal!); e Rui Rio dizer que nunca houve fascismo, terão chegado para assustar o português mais sensato, desejoso de paz, liberdade e respeito, e levá-lo a dar ordem à caneta para pôr a cruz no sítio certo.

É verdade que Salazar nunca andou fardado em cima de um alazão, de um tanque ou de um Alfa Romeo convertível; que era um provinciano, conservador e católico, que desprezava as massas e os militares, que nunca saiu do país (para dizer a verdade, nunca saiu verdadeiramente da sua aldeia), a não ser num dia em que foi acertar agulhas com Franco, em Badajoz, sobre a neutralidade ibérica); mas também é verdade que o ditador de Santa Comba adoptou a saudação fascista, como Hitler e Franco; que se inspirou nas corporações de Mussolini; que criou a Mocidade e a Legião Portuguesas na sequência da Guerra Civil de Espanha e do “perigo vermelho”; que instituiu a PIDE, onde alguns inspectores vieram da Itália fascista, com uma rede de bufos que, em cada esquina, vigiavam cada palavra que se dizia, e a Censura, que vigiava cada palavra que se escrevia; e que criou os Tribunais Plenários e as prisões políticas, com o seus métodos macabros de tortura e intimidação.

Quem viveu e sofreu esses tempos de horror, de asfixia, de guerra, de emigração e de miséria, não os esquece facilmente — e, por isso, não confia na irresponsável amnésia de Rui Rio, que não descartou vir a acolher, se ganhasse, algumas propostas de Ventura. Rio deixou o partido em cacos; e o “Chega”, com os seus deputados brancos de origem caucasiana, que se resume a exclamações carroceiras em outdoors e comícios, ou se torna uma horda de arruaceiros, como os squadri de Mussolini, ou, dócil como um cordeiro pascal, à espera de um lugarzito numa qualquer aliança da direita.

Se descontarmos os pequenos partidos, folclóricos e improvisados, que tiveram nestas eleições as suas epifanias, resta tentar perceber a subida em flecha da IL, cujo líder ostenta um semblante e um discurso que seduzem o eleitor mais incauto. Mas o que quer realmente a Iniciativa Liberal? Com esse canto de sereia que é a retórica do mercado redentor, Cotrim de Figueiredo representa o verdadeiro perigo de que a direita moderada e social, querendo fazer uma himenorrafia*, acabe por se render à teoria neoliberal.

E o que defende a IL? Inspirado na famosa resposta que os industriais do tempo de Luis XIV deram a Colbert, quando este lhes perguntou o que o Estado podia fazer por eles — “laissez-nous faire!” (“deixem-nos agir”) —, e, depois, nas teorias de Hayec e de Friedman, o neoliberalismo, no final dos anos 20 e, sobretudo, depois da queda da URSS, defendeu o mercado livre da presença e do controlo do Estado, que deveria limitar-se a apoiar e financiar a iniciativa privada (e resgatar, depois, empresas falidas) e apoiou ditaduras cruéis, como o Chile de Pinochet. Gosto de sintetizar a filosofia dos seus próceres com a famosa frase de António Silva quando se apropria dos charutos do amigo Barata, com uma sentença lapidar: “O que é meu é meu, o que é teu é nosso”! Troque-se “teu” por “Estado” e a frase merecia figurar nos tratados de economia!

E o que podemos esperar do que resta dos outros partidos da “geringonça”, que se reclamam da “verdadeira” esquerda, envergonhadamente nostálgica de Lenine, Trotsky, Mao ou Che Guevara, e que, mais uma vez, foram ao fundo como o incorrigível escorpião, ao querer atingir mortalmente a sua vítima: António Costa e o execrado PS, arriscando-nos a ter de suportar mais uma vez no poder uma maioria dessa direita cada vez mais radical? O BE arrisca-se a ficar um pequeno partido de causas fracturantes, e o PCP prefere voltar a empunhar o altifalante à frente dos grevistas da CGTP, do que ser um atrelado da “geringonça”.

E o que se esperava deles? Por exemplo, que, desde o primeiro dia na AR, exigissem uma rigorosa averiguação judicial a todas as privatizações cometidas pelo Governo da troika, dando a conhecer aos portugueses as malfeitorias da aliança PPD/CDS, que, com a benção de Cavaco, entregaram a grupos estrangeiros todas as nossas empresas estratégicas, numa operação sem paralelo na UE. E, sobretudo, que tivessem aprendido de vez com os erros do passado, em que o ódio da esquerda revolucionária à social-democracia, ajudou sempre a pôr no poder as mais cruéis ditaduras dos tempos modernos!

E o que não fez ou fez mal o anterior Governo de António Costa — e que se espera que corrija nesta nova legislatura? Seria longo enumerar pontualmente alguns graves deslizes e omissões, e apontar ministros que foram gravosos erros de casting, mas destacaria três pontos:

A imperativa reforma da Justiça, para a qual existe um ministério (e que, por isso, não se deve confundir, como tem feito erradamente o primeiro-ministro, com a interferência no poder judicial), abrangendo a forma de nomeação e poderes das entidades reguladoras, que falham sistemática e escandalosamente no escrutínio rigoroso e independente do cumprimento da lei e da Constituição, o que as torna permeáveis ao nepotismo e à corrupção, e mina a confiança dos portugueses na transparência, imparcialidade e eficácia dos tribunais e do Ministério Público; Um Ministério do Ambiente que não esteja refém de lobbies e que não governe intimidado pela força que a política da troika deu aos abusos em áreas que são pulmões vitais do país (das águas às áreas protegidas; das florestas aos solos aráveis e às faixas costeiras); E, last but not the least, a definição do que deve ser o papel do Estado na Cultura, nas áreas do Património e das Artes Vivas (coisa que até hoje nenhum Governo fez), tarefa que deve ser assumida pelo primeiro-ministro e subscrita e apoiada por vários ministérios, e cujo orçamento passe a ser visto, não como uma esmola aos artistas, mas como um investimento e um direito, não apenas dos criadores, mas dos cidadãos **.

* Termo cirúrgico para “refazer a virgindade”.

** Incluindo a revogação imediata do Acordo Ortográfico, essa barbaridade que o anterior MNE, autoritariamente, decidiu manter em vigor, sem dar satisfações aos ministros da Educação e da Cultura (os que mais deviam ser ouvidos), um ato (sem c) que nos isolou ainda mais dos PALOP, ao aprovar uma ortografia absurda e que só nós adotámos (sem p), no conjunto dos países lusófonos.