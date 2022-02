Secretário-geral e deputada do PSD absolvidos no caso das supostas presenças-fantasma no Parlamento

José Silvano e Maria Emília Cerqueira foram julgados por dois crimes de falsidade informática no caso das alegadas presenças-fantasma no plenário da Assembleia da República.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu, esta segunda-feira, absolver o secretário-geral do PSD, José Silvano, juntamente com sua colega de bancada Maria Emília Cerqueira, da acusação de dois crimes de falsidade informática, no caso das supostas presenças-fantasma no plenário.

A juíza considerou que ficou provado que Maria Emília Cerqueira acedeu à área de trabalho de José Silvano por questões de trabalho, tal como a defesa sempre argumentou. E as faltas ao plenário de Silvano estavam justificadas por questões de trabalho político por ser secretário-geral do PSD.

Não ficou provado que os arguidos agiram com desprezo pelas suas funções. De acordo com a acusação, a deputada do PSD, sabendo que José Silvano não se encontrava no Parlamento, introduziu as credenciais de acesso do secretário-geral do partido no sistema informático do plenário, fazendo com que o sistema contabilizasse duas presenças – uma no dia 18 de Outubro de 2018 e, depois, outra no dia 24 do mesmo mês.

O julgamento, que decorreu no Juízo Local Criminal, em Lisboa, foi muito curto. Teve início a 26 de Novembro e contou apenas com três sessões.

Nas alegações finais o Ministério Público tinha pedido a condenação de ambos. Para o MP, tendo em conta a prova produzida em sede de julgamento, toda a factualidade vertida na acusação foi provada, uma vez que ambos os arguidos assumiram que Emília Cerqueira usou as credenciais de José Silvano para aceder à sua área de trabalho.

Emília Cerqueira sempre alegou, em sua defesa, que usou as credencias de José Silvano para consultar elementos relacionados com trabalho a pedido do próprio e que não foi com a intenção de registar presenças.

O MP considerou que “as justificações não colhem, porque ambos sabiam como funcionava o sistema informático no plenário do Parlamento”. Ou seja, “sempre que um deputado usava as suas credenciais no plenário, o sistema efectuava um registo de presença automático”.

“Ainda que se tenha como boa a justificação da deputada, a verdade é que a mesma sabia que ao aceder registava a presença de José Silvano. Ainda que se tome como boa a versão da arguida, a acção enquadra-se no dolo necessário para a condenar pelos dois crimes”, disse o procurador ao pedir a condenação de ambos os arguidos pelos crimes de que estão acusados.