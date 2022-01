Chef luso-americano lidera viagem gastronómica à descoberta dos Açores

O chef luso-americano Antelmo Faria, dono do restaurante português Uma Casa em São Francisco, Califórnia, vai liderar uma excursão aos Açores em maio, com foco na gastronomia do arquipélago português.

Intitulada “Savor the Azores with Chef Telmo”, a viagem é organizada pela Tour Azores, uma empresa sediada em Massachusetts que se especializa em viagens a Portugal continental e às ilhas açorianas.

“Vejo isto como uma oportunidade para promover as ofertas gastronómicas da região”, disse à Lusa o chef Antelmo Faria. “Que eu saiba, esta é a primeira viagem deste tipo que se vai focar especificamente na cozinha regional e nos vinhos dos Açores”.

Com partida de Boston a 28 de Maio e lugar para 24 participantes, a excursão terá paragens no Faial, Pico, Terceira e São Miguel. O chef luso-americano teve a ideia de fazer uma exploração gastronómica ao arquipélago, em parte, por causa da curiosidade dos clientes do Uma Casa, que frequentemente fazem perguntas sobre a sua história e influências pessoais.

“Penso que quem poderá estar mais interessado nisto serão pessoas de ascendência portuguesa, que tinham um avô dos Açores mas nunca visitaram”, disse Faria, “ou pessoas que gostam de viajar para experimentar gastronomia, que vão a Napa, a Itália ou Espanha para comer, beber e visitar vinhas”.

O chef salientou que já há várias empresas a organizar viagens deste tipo para regiões como o Douro e a Madeira e que o interesse recente nos Açores, descrito por publicações norte-americanas como destino de interesse, ajudou a cimentar a ideia da viagem.

"Gostava de expor mais pessoas aos Açores, porque já há empresas a fazerem viagens destas ao Douro, a Lisboa, a restaurantes Michelin, até Madeira”, indicou.

A viagem inclui repastos, visita a mercados e passeios, com dias livres em que os participantes podem fazer caminhadas, ir ver baleias e golfinhos ou andar de caiaque. O chef vai cozinhar para os participantes em duas ocasiões distintas, uma no Faial e outra em São Miguel.

“O isolamento das ilhas forjou influências culinárias únicas”, descreveu Antelmo Faria. “Há muitas coisas únicas nos Açores para as pessoas que gostam de aventuras e ver locais novos.”

Entre as experiências que estão programadas inclui-se uma visita para ver as paisagens únicas da produção vitivinícola do Pico e a forma única como as vinhas são cultivadas. “As pessoas vão aprender sobre as colheitas, as variedades locais, vão fazer provas de vinhos, e depois teremos um almoço com iguarias tradicionais, como inhame e morcela, batata-doce e doces locais”, descreveu o chef.

No Faial, o grupo vai visitar o mercado e degustar carnes e sabores locais cozinhados por Antelmo Faria no parque do Capelo, enquanto na Terceira irá visitar mais vinhas e provar petiscos locais.

Em São Miguel, a excursão levará os participantes a plantações de ananás e de chá, além de uma passagem pelas Furnas. Na última noite, o chef vai cozinhar o jantar no restaurante Cut, cujo dono é um dos seus amigos de infância. “Será a experiência gastronómica mais elaborada da viagem e vamos trabalhar com sabores regionais e criar algo mais moderno, gourmet”, descreveu.

Os pacotes custam a partir de 3.595 dólares com viagem, estadia, tours e alimentação incluída. Faria explicou que a ida do final de Maio permitirá ao grupo explorar os Açores antes da confusão da época alta e que os participantes terão de estar vacinados contra a covid-19 para poderem viajar.