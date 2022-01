Associações de produtores e realizadores dos EUA nomeiam filmes para prémios de 2021

As associações de produtores e realizadores dos Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira os nomeados aos respectivos prémios anuais, que tradicionalmente constituem um forte indicador do que pode acontecer nos Óscares. As indicações das duas associações convergem em filmes como Belfast, de Kenneth Branagh, O Poder do Cão, de Jane Campion, e Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.

A Associação de Produtores dos Estados Unidos nomeou dez candidatos para melhor produção de longa-metragem: Being the Ricardos, Belfast, CODA, Não Olhem para Cima, Duna, King Richard – Para além do jogo, Licorice Pizza, O Poder do Cão, Tick, Tick... Boom! e West Side Story.

Já a associação norte-americana de realizadores indicou cinco nomes para melhor realização: Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (O Poder do Cão), Steven Spielberg (West Side Story) e Dennis Villeneuve (Duna).

Os realizadores atribuem ainda um prémio para a melhor primeira obra, estando indicados Maggie Gyllenhaal (A Filha Perdida), Rebecca Hall (Passing), Tatiana Huezo (Prayers for the stolen), Lin-Manuel Miranda (Tick, Tick... Boom!), Michael Sarnoski (Pig) e Emma Seligman (Shiva baby).

A associação de produtores premeia ainda a melhor produção documental e o melhor filme de animação. Nesta categoria estão nomeados Encanto, Luca, Canta 2, Raya e o Último Dragão e The Mitchells vs. The Machines. Para melhor documentário surgem indicados Ascension, In The Same Breath, Simple As Water, Summer Of Soul e Writing With Fire.

Há ainda prémios nas categorias de televisão, estando nomeadas produções como Squid Game, Succession, Cobra Kai, Ted Lasso, Mare of Easttown e WandaVision.

Os prémios da associação de realizadores serão conhecidos a 12 de Março e os da associação de produtores a 19. A 94.ª cerimónia dos Óscares será a 27 do mesmo mês.