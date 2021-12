Paul Thomas Anderson regressa ao Vale

O Vale de São Fernando é uma área suburbana de Los Angeles. Sem o requinte de Hollywood, é uma zona adjacente à indústria do entretenimento, onde há estúdios e onde pessoas de classe média podem interagir com pessoas desse mundo. Não é o local onde moram as grandes estrelas. Povoam­-na, antes, os trabalhadores que apoiam o grande negócio: os actores secundários, os contabilistas, os técnicos, os músicos de sessão. Paul Thomas Anderson nasceu, cresceu e ainda hoje vive no Vale. O seu pai, Ernie Anderson, longe de ser um nome sonante, era apresentador e locutor de televisão e rádio e era mais reconhecido pela voz do que pela cara.