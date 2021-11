Jane Campion: “O cinema salvou-me a vida”

Após um recente visionamento de Power of the Dog para membros da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, isto é, os que votam para os Óscares, Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve e Charlotte Rampling foram convidadas a encontrarem-se com a realizadora Jane Campion e prestaram-lhe as suas homenagens. É o que têm feito, ao longo dos anos, uma série de actores. Ou assumindo que adorariam trabalhar com a cineasta neozelandesa.