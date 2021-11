Encanto, novo filme da Disney, é inspirado no realismo mágico de García Márquez e Allende

O novo filme de animação da Disney, Encanto, é inspirado no realismo mágico dos escritores sul-americanos Gabriel García Márquez e Isabel Allende. Foi o que disse Charise Castro Smith, que co-realiza e partilha a autoria do guião com o realizador Jared Bush, numa conferência de imprensa do lançamento do filme em Los Angeles. “Fomos definitivamente muito inspirados pelo realismo mágico de Gabriel García Márquez. Eu estava a ler Cem anos de solidão e Amor em Tempos de Cólera, e também Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, diferentes tipos de realismo mágico, na altura em que começámos a trabalhar neste filme”, afirmou, na apresentação da produção em Los Angeles.

Charise Castro Smith disse que a presença frequente de borboletas na narrativa, e tema também de Dos Oruguitas/Two Oruguitas, uma das várias canções de Lin-Manuel Miranda escritas para o filme, é “completamente uma homenagem” ao escritor colombiano García Márquez.

Com estreia nas salas de cinema na próxima quinta-feira, Encanto retrata a família Madrigal e a sua casa “mágica” nas montanhas da Colômbia, com doze personagens principais que compõem várias gerações da família.

A introdução de um elemento de magia na casa Madrigal foi algo pensado desde o início, explicou Castro Smith: “Decidimos usar a metáfora de uma casa que se comporta como o cão da família, que tem diferentes relacionamentos com cada pessoa”.

A história é apresentada em grande parte pelos olhos da adolescente Mirabel Madrigal, mas desvia-se dos filmes centrados numa heroína: “Sabíamos que queríamos contar uma história com uma família alargada”, explicou o co-realizador Jared Bush. “Encontramos estes arquétipos nas nossas próprias famílias — a ovelha negra, a criança de ouro, a responsável, a mãe que cura tudo com comida, todas estas coisas eram muito relacionáveis e universais”.

“Quando nos juntámos ao Lin, ele tinha falado de querer fazer algo especificamente da América Latina”, explicou o co-realizador Byron Howard, que, juntamente com Jared Bush e Lin-Manuel Miranda, viajou pela Colômbia em pesquisa para o filme — a produtora, Yvett Marino, explicou na conferência que o tema surgiu dessas jornadas. “Há estes sítios, não só na Colômbia mas por toda a América Latina, que são considerados espirituais, especiais, como uma magia”, descreveu. “Algumas pessoas referem-se a estes lugares como encantos”.

“A Colômbia, sendo esta intersecção de cultura, dança, comida, tradição, foi um momento incrível para nós”, disse Byron Howard. “Voltámos com muita energia para pôr o máximo possível da Colômbia neste filme”.

Sendo um filme de animação musical, o trabalho de Lin-Manuel Miranda tornou-se crucial para o avanço da narrativa. Na conferência de imprensa, o criador do musical de palco Hamilton e realizador do musical Netflix tick tick...Boom explicou que foi algo que o seu pai lhe disse que inspirou a personagem da avó Alma e que estar presente no começo do projecto gerou uma colaboração sem precedentes.

“Estar lá desde o início permitiu mais dar e receber do que tudo o que já experimentei em filmes de animação”, afirmou Miranda, que também escreveu canções para o Vaiana, outro filme Disney. “Escrevi o número musical de abertura antes de termos um segundo ou terceiro actos”, contou.

“Encanto” é uma das suas grandes apostas da Disney para o regresso às salas de cinema, tendo contado com o artista de iluminação luso-americano Afonso Salcedo na equipa.

O filme, com realização de Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, estreia-se na quinta-feira, 25 de Novembro.