“Campanha negra”, a sombra do Chega e o ‘trunfo’ Henrique Neto: o dia do PSD

Rui Rio passou a tarde em Leiria, entre críticas ao PS e promessas de mudança de regime para “aprofundar a democracia”, com “revisitação” da Constituição e redução do número de deputados. Pelo meio, houve quem lhe dissesse que o Chega é que era.

Ao terceiro dia antes do fim da campanha eleitoral, o líder do PSD voltou ao Twitter, já não em modo de gato Zé Albino, mas para subir o tom e acusar o PS de estar a fazer uma “campanha negra”. Nas declarações do dia aos jornalistas, devolveu a António Costa a ‘batata quente’ do Chega, fez uma arruada fria nas ruas de Leiria e acabou a série das “conversas centrais” com o ex-socialista Henrique Neto ao seu lado para falar na necessidade de mudança do regime.