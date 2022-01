Antigo candidato a Belém Henrique Neto vai ser mandatário do PSD em Leiria

O antigo candidato a Presidente da República Henrique Neto vai ser o mandatário distrital do PSD em Leiria, num círculo que tem como cabeça-de-lista o dirigente Paulo Mota Pinto, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do partido.

Henrique Neto, empresário e antigo deputado do PS, foi candidato a Belém em 2016, tendo obtido 0,84% dos votos. Em 2019 já tinha participado numa iniciativa de campanha do PSD em Leiria como orador convidado, embora na altura sem manifestar apoio expresso a Rui Rio.

O presidente da comissão de honra do partido por este círculo será Manuel Antunes, cirurgião cardiotorácico, também de Leiria.

O “número um” do PSD por Leiria, Paulo Mota Pinto, é presidente da mesa do congresso do PSD desde que Rui Rio lidera o partido, foi juiz do Tribunal Constitucional entre 1998 e 2007 e deputado entre 2009 e 2015.