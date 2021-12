Rio faz limpeza nas listas e leva PSD sozinho às legislativas

O líder do PSD foi prudente e não colocou à votação a proposta de uma coligação pré-eleitoral com o CDS (e com o PPM). A maioria da sua comissão política (CPN) mostrou-se contra e considerou que seria mais vantajoso o PSD concorrer sozinho às próximas legislativas de Janeiro. Nas listas de deputados, Rui Rio volta a não ser cabeça de lista e prefere ir em segundo lugar, escolhendo para número um no Porto a deputada e ex-secretária-geral da JSD Sofia Matos. Em Lisboa é Ricardo Baptista Leite, médico e vice-presidente da bancada parlamentar, quem lidera a lista.