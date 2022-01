Catarina Martins vira críticas para a direita após aproximação de António Costa

Por duas vezes esta terça-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda apontou a Rui Rio, acusando-o de “confundir as sondagens com resultados eleitorais”.

Depois da “ponte” construída por António Costa esta segunda-feira para um eventual entendimento futuro com o Bloco de Esquerda (BE) após as eleições, Catarina Martins virou a agulha ao discurso, recentrando novamente a mira nos partidos de direita. Esta terça-feira, o alvo predilecto foi Rui Rio, líder do PSD, que pela primeira vez apareceu como potencial vencedor das eleições numa das principais sondagens. Após ter conhecimento desse indicador positivo, Rio disse que Costa “podia perder as eleições com dignidade”. Questionada sobre esta reacção, Catarina Martins não o deixou sem resposta.