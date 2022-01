O regresso ao centro político

A tribalização do discurso político, a radicalização das posições ideológicas e doutrinárias, a criação de trincheiras partidárias entre os extremos da esquerda e da direita, muitas vezes alimentadas pelos algoritmos das redes sociais, fizeram com que o apelo ao regresso do centro político aumentasse de tom nos últimos tempos. Em Portugal, e ao contrário do que acontece em muitos outros países europeus, esse apelo parece estar a produzir resultados. De acordo com a sondagem da Universidade Católica para o PÚBLICO, a RTP e a Antena 1, os dois partidos que melhor exprimem essa ideia de centro, o PS e o PSD, cresceram nas intenções de voto face a 2019.