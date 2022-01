Debate entre António Costa e Rodrigues dos Santos foi o mais visto

O frente-a-frente deste domingo que opôs o actal primeiro-ministro e líder do PS ao presidente do CDS foi o mais visto até ao momento, tendo registado uma audiência média de 1,45 milhões de pessoas.

Mais de 2,2 milhões de portugueses assistiram ao debate entre António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos, transmitido este domingo na SIC, no âmbito das legislativas, sendo o mais visto desde que os frente-a-frente começaram.

De acordo com a análise da Universal McCann, agência de meios do grupo Media Brands, “o debate, que aconteceu na noite de ontem [domingo], entre o actual primeiro-ministro [e líder do PS] e Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, foi, para já, o mais visto”.

Transmitido pela SIC, “este frente-a-frente foi visto por mais de 2,2 milhões de pessoas, registando uma audiência média de 1,45 milhões de pessoas, a que correspondeu um ‘share’ de 26,6%”, adianta.

“Este também foi um dos programas mais vistos do dia, alavancando as audiências da SIC, canal líder de domingo com um ‘share’ de 19,3%, mais 2 pontos percentuais que a TVI (17,3%) e mais 10,7 pontos percentuais que a RTP1 (8,6%)”, refere a Universal McCann (UM).

No mesmo dia tiveram também lugar os debates entre João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) e André Ventura (Chega), com transmissão na RTP3 e entre Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre), transmitido pela SIC Notícias, com este último a ser visto por cerca de 22 mil pessoas, acrescenta a UM.

Segundo os dados da Universal McCann, que tem monitorizado as audiências dos frente-a-frente a contar para as eleições legislativas de 30 de Janeiro, o debate que figura no segundo lugar em termos de audiência média até ao momento é o que em 5 de Janeiro opôs Catarina Martins (BE) e Rui Rio (PSD).

Também transmitido pela SIC, este debate foi visto por mais de 1,9 milhões de pessoas tendo registado uma audiência média de 1,41 milhões de telespectadores.

A completar o top 3 está o frente-a-frente entre Rui Rio (PSD) e André Ventura (Chega), em 3 de Janeiro, com cerca de 1,8 milhões de telespectadores a assistirem e uma audiência média de 1,3 milhões de pessoas.

Relativamente aos debates realizados no dia 7 de Janeiro, a UM indica que o que opôs Francisco Rodrigues dos Santos (CDS) e Rui Rio (PSD), na TVI, teve uma audiência média de 993 mil telespectadores. Na transmissão em simultâneo da CNN Portugal a audiência média foi de 141 mil pessoas.

No mesmo dia, frente-a-frente entre Inês de Sousa Real (PAN) e João Cotrim de Figueiredo (IL), transmitido pela SIC Notícias teve uma “audiência média de 106 mil telespectadores e um share de 2,9%”.

No sábado, o destaque foi para o frente-a-frente entre António Costa (PS) e a Inês de Sousa Real, na TVI, com o debate a conseguir captar a atenção, em média de mais de 882 mil portugueses.

Momentos antes, tinham entrado em cena, na RTP1, Rui Rio (PSD) e Rui Tavares (Livre), debate que foi seguido em média por 701 mil telespectadores.

Com 47 emissões relacionadas com os debates para as legislativas (transmissões em sinal aberto e em canais de informação) já realizadas, o deste domingo “foi o mais visionado”, refere a UM, assinalando que “os três mais vistos foram transmitidos pela SIC”.