Catarina ganhou o debate, mas quem pode ganhar as eleições é Rio

Rui Rio perdeu mais uma oportunidade de mostrar propostas consistentes e atacar o Governo PS (o que teria sido fácil na questão do SNS, a avaliar pelas opiniões dos médicos sociais-democratas). Mas é Rui Rio, e não Catarina Martins, que pode ganhar as eleições de 30 de Janeiro

Rui Rio continua a perder tempo nos debates pré-eleitorais. Depois de ter passado 25 minutos com André Ventura enrolado na agenda do “Chega”, apareceu muito pouco preparado no debate desta quarta-feira, na SIC, com a líder do Bloco de Esquerda. Catarina Martins dominou completamente o frente-a-frente e teve a sua melhor performance até agora.

O debate começou de forma inusitada. Rio foi questionado sobre a sua posição sobre a prisão perpétua – que tinha ficado em dúvida no debate com André Ventura – e por motivos misteriosos, enquanto se afirmava contra qualquer alteração às leis penais, Rui Rio insistiu que Ventura não era assim tão defensor da prisão perpétua como anda por aí a vender: “Ficou provado que o Chega não quer exactamente a prisão perpétua mas uma solução mitigada”. Catarina Martins afirma-se “preocupada” por o “dr. Rui Rio estar a normalizar a extrema-direita”, mas Rio insiste.

Primeiro, comete a gaffe de dizer “sou católico, mas não sou crente” (que ficará certamente como uma das frases da campanha) e depois voltou a insistir na alegada moderação de Ventura sobre prisão perpétua: “O que ficou provado é que depois de tanto barulho o dr. André Ventura não defende aquilo que dizia mas uma versão mitigada”. Não se percebe a intenção de Rui Rio, a menos que esteja a tentar convencer a passar para o seu campo o eleitorado do Chega que quer mesmo a prisão perpétua e não versões mitigadas. É uma hipótese de trabalho.

Rui Rio tentou mostrar que, se for governo, fará diferente do executivo PS apoiado durante uns anos pelo Bloco de Esquerda. “Aquilo que o PS fez – e o Bloco de Esquerda apoiou – foi tentar o crescimento da economia pelo consumo. Isso gera inflação.” Catarina Martins quase respondeu com “contas certas” (mas não usou a expressão) e lembrou que o maior crescimento do país foi entre 2015 e 2019, período em que o país “mais reduziu a dívida”. E lembrou o que Rui Rio disse na altura do aumento do salário mínimo, “que ia aumentar o desemprego, aumentar falências”. Rui Rio respondeu que o país tem um problema de salários médios e que “a política de nivelar por baixo aproxima o salário mínimo do salário médio”.

Catarina Martins insistiu em que parte do problema está na manutenção da legislação laboral da troika – “as leis do seu partido” – que fizeram com que “despedir fosse fácil e barato”. Rui Rio respondeu à acusação de que não tinha “qualquer proposta para salários dignos” defendendo que a “maior flexibilidade facilita o investimento” e dinamiza a economia e sem isso não se consegue “melhorar salários em Portugal”.

Em duas questões essenciais, Rui Rio não tinha a lição bem estudada e bastava, pelo menos no SNS, aconselhar-se com os médicos do seu partido. Insistiu no recurso aos privados de uma forma que ficou pouco clara e deixou todo o espaço a Catarina Martins para defender o SNS, acabando até a dizer que concordava com ela. “Atirar mais dinheiro para o SNS não é a prioridade”, disse Rio, para quem a solução passa por “gerir bem o que está mal gerido”.

Catarina Martins não tem dúvidas de que “vai ser preciso mais dinheiros públicos na saúde e é natural que assim seja” e como Rio não se explica bem sobre a sua defesa dos privados, a líder do BE aproveita para desafiar o presidente do PSD: “Quer entregar o São José ao grupo Mello? Quer entregar o São José aos chineses da Fosun? Depois de sabermos que foi o SNS que nos salvou [da pandemia] este é o momento de o reforçar”. Rui Rio apenas quer “gerir bem o SNS”: “Se o privado ganha e o Estado ganha ficamos todos a ganhar”. Mas Rio não quer acabar com o SNS, nem “pôr os ossos no SNS e a carne no privado. Não é por aí”.

Outro dos momentos complexos de Rui Rio foi, num assunto tão delicado como a sustentabilidade da Segurança Social, dizer que ainda “anda a estudar” a possibilidade de um sistema misto. Grande parte tem que ser público: “Se nós privatizássemos a Segurança Social, colocávamos o futuro das pessoas na Bolsa. Imaginem o perigo que isso era”. Mas admite que “outra coisa diferente”, a tal que está a ser estudada ou vai ser estudada, “é ter um sistema misto em que há uma base pública que pode ser complementada com uma base de capitalização”.

Abriu, evidentemente, espaço à resposta directa de Catarina Martins: “É incompreensível que reconheça que colocar as pessoas na bolsa é um perigo e defenda o sistema misto. Por que hão-de perder alguma coisa?”. E lembrou que o tão mal-amado (pela direita) imposto Mortágua financia a Segurança Social – 477 milhões.

Rui Rio perdeu mais uma oportunidade de mostrar propostas consistentes e atacar o Governo PS (o que teria sido fácil na questão do SNS, a avaliar pelas opiniões dos médicos sociais-democratas). Mas é Rui Rio, e não Catarina Martins, que pode ganhar as eleições de 30 de Janeiro.