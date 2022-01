Debate entre Catarina Martins e Rui Rio foi o mais visto até agora — foi seguido por 1,5 milhões

Debates entre os candidatos para as legislativas de 30 de Janeiro começaram esta segunda-feira. Até agora, os que arrecadaram mais espectadores foram os frente-a-frente entre os líderes do PSD e Bloco de Esquerda e do Chega e do PSD.

Mais de 1,5 milhões de espectadores assistiram nesta quarta-feira ao debate entre Catarina Martins e Rui Rio, candidatos às eleições legislativas de 30 de Janeiro. O frente-a-frente, transmitido pela SIC e pela SIC Notícias em simultâneo, foi protagonizado pelo presidente do PSD​ e pela líder do Bloco de Esquerda (BE) e teve uma audiência média de 14,9% de pessoas na SIC e de 1,6% na SIC Notícias. No total, nos dois canais, cerca de 1,56 milhões de telespectadores acompanharam o debate.

De acordo com os dados disponibilizados ao PÚBLICO pela Marktest, o encontro dos dois líderes políticos registou, entre os dois canais, um total de 29% de share (valor comparativo que permite avaliar quantas pessoas de todas as que estavam a ver televisão nessa altura optaram por ver o debate).

O segundo debate com mais espectadores foi o de André Ventura, do Chega, e Rui Rio. No total, na segunda-feira, 1,48 milhões de pessoas assistiram ao frente-a-frente que foi transmitido em simultâneo pela SIC e pela SIC Notícias e que teve um share total de 28%.

Mais de 1,2 milhões de pessoas assistiram ao debate entre António Costa, secretário-geral do PS e Jerónimo de Sousa, líder do PCP. O programa, que foi transmitido na terça-feira em simultâneo pela TVI e pela CNN Portugal, teve um share de 22,9%.

Cerca de 636 mil pessoas viram o frente-a-frente entre António Costa e Rui Tavares, candidato pelo Livre. O debate, transmitido pela RTP e RTP3 na segunda-feira, teve um share total de 11,5%.

O debate entre Catarina Martins e André Ventura foi visto por 192 mil pessoas (e teve um share de 4%) quando foi transmitido, na segunda-feira, pela Sic Notícias.

Já o debate entre Francisco Rodrigues dos Santos, candidato do CDS, e Inês de Sousa Real, candidata do PAN, foi visto na terça-feira, na RTP3 e na RTP3 TDT por cerca de 147 mil pessoas (com um share de 2,9%).

O confronto entre Francisco Rodrigues dos Santos e João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) foi visto na RTP3 e RTP3 TDT, nesta quarta-feira, por 103 mil pessoas (share de 2,5%). Também transmitido nesta quarta-feira mas pela CNN Portugal, o debate entre André Ventura e Rui Tavares teve 188 mil espectadores (3,8% de share).

O debate entre Catarina Martins e Rui Tavares, transmitido na terça-feira pela SIC Notícias, teve 109 pessoas a assistir, um share de 2,8%.

Para esta quinta-feira, 6 de Janeiro, além do debate entre André Ventura e António Costa na RTP, está marcado outro entre Catarina Martins e João Cotrim Figueiredo na SIC Notícias, às 22h.