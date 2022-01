CES 2022: óculos “inteligentes” e ecrãs colados à íris

Quase dez anos após o fracasso dos óculos inteligentes da Google, muitas tecnológicas continuam a tentar criar lentes “computadorizadas” para misturar o mundo real e digital. Esta semana, várias empresas falaram dos seus projectos na Consumer Electronics Show, a grande feira de tecnologia de Las Vegas.

É o caso da californiana Mojo Vision que está a tentar desenvolver “lentes de contacto” com realidade aumentada, ou seja, lentes que permitem que imagens do mundo virtual se sobreponham ao mundo real. A empresa nasceu em 2015 com o objectivo de ajudar a corrigir deficiências visuais, mas enquanto aguarda aprovação da FDA (a agência do medicamento dos EUA), a Mojo Vision assegurou um financiamento de 39 milhões de euros e parcerias com marcas de desporto como a Adidas para continuar a investigação. As lentes de contacto da empresa prometem dar aos atletas informação detalhada sobre a intensidade e qualidade dos treinos sem que tenham desviar o olhar para pequenos ecrãs.

Foto A Mojo Vision quer colocar um ecrã numa lente de contacto Mojo Vision

A marca de telemóveis chinesa TCL também está a trabalhar em óculos inteligentes que podem ser usados para participar em videochamadas, obter direcções e tirar fotografias. Os XR Glasses (nome provisório) são uma espécie de fusão entre os óculos que Mark Zuckerberg apresentou em Setembro (os óculos do Facebook e da Rayban filmam e tiram fotografias) e os Eyewear II, da Huawei, que permitem ouvir música e fazer videochamadas.

A TLC ainda não tem nenhum modelo pronto, mas prometeu apresentar um protótipo no Mobile World Conference, a enorme feira de tecnologia de Barcelona que acontece já em Fevereiro. Até lá, a empresa apresentou os NxtWear Air, um ecrã em formato de óculos de sol. Os utilizadores devem sentir-se como se estivessem a cerca de quatro metros de um ecrã de 140 polegadas.

Foto TCL NxtWear Air TCL

Na terça-feira, a Microsoft e a fabricante de microprocessadores Qualcomm também anunciaram uma parceria para criar um novo par de óculos com realidade aumentada. As empresas já colaboram nos óculos de realidade aumentada HoloLens 2.

Criar um par de óculos que permita unir o mundo digital e real é uma ambição antiga das grandes tecnológicas. Em 2014, a Google também lançou óculos com uma câmara incorporada, mas apesar do entusiasmo inicial as funcionalidades levantaram preocupações ao nível da segurança e da privacidade e o projecto foi abandonado meses mais tarde.

O interesse não desapareceu. De acordo com dados da analista de mercado Facts and Factors o interesse em óculos e lentes de realidade aumentada está a crescer e deve chegar aos 123 milhões de dólares (quase 109 milhões de euros) nos próximos cinco anos.

Não é estranho as marcas escolherem a CES para mostrarem o progresso na área: a funcionar desde 1967, a feira já foi palco para a apresentação de muitas tecnologias que mudaram o mundo. O gravador de videocassetes e o formato DVD são dois exemplos.

A edição de 2022 da CES marcou o regresso da feira da tecnologia a Las Vegas, depois de uma edição virtual em 2021 devido à pandemia da covid-19. No entanto, com a variante Ómicron, muitas empresas cancelaram a presença à última hora, optando por manter apresentações virtuais. A feira termina esta sexta-feira, dia 7 de Janeiro.