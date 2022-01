Depois da terceira dose, reis da Suécia testam positivo para a covid-19

“O rei e a rainha, que estão totalmente vacinados com a terceira dose, apresentam sintomas leves e, dadas as circunstâncias, estão a sentir-se bem”, avança o comunicado.

O rei da Suécia Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia testaram positivo para o vírus covid-19, anunciou o palácio num comunicado, esta terça-feira. “O rei e a rainha, que estão totalmente vacinados com a terceira dose, apresentam sintomas leves e, dadas as circunstâncias, estão a sentir-se bem”, avança o comunicado.

O palácio informa ainda que o rei, 75 anos, e a rainha, 78 anos, estão em isolamento e que o trabalho para rastrear aqueles com quem estiveram em contacto está a decorrer.

A notícia surge no momento em que a Suécia estabeleceu um novo recorde diário para casos de covid-19 devido ao aumento causado pela variante Ómicron, altamente infecciosa. No penúltimo dia de 2021, o país registou 11.507 casos, à medida que uma quarta onda provocada pelo vírus coloca o sistema de saúde novamente sob pressão.

Em 2020, a Suécia apostou em medidas menos restritivas e numa abordagem de “responsabilização individual”, no entanto, em Dezembro desse ano contabilizava quase 350 mil casos de infecção e mais de 7800 vítimas mortais devido à covid-19. Então, o rei admitiu que a estratégia nacional para lidar com a pandemia de covid-19 falhara, tendo classificado como “terrível” o “grande” número de mortes registado em território sueco devido ao coronavírus.

Um ano depois, em Novembro passado, apesar de manter a aposta numa estratégia baseada em recomendações em vez de adoptar medidas coercivas, o país decidiu voltar a testar as pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19, em caso de sintomas. E decidiu ainda, a partir de 1 de Dezembro e pela primeira vez, exigir o certificado de vacinação em eventos em espaços fechados com mais de cem pessoas, devido ao aumento das infecções. Estas medidas surgiram depois de serem conhecidas as conclusões da comissão nomeada pelo Governo para avaliar a resposta da Suécia à pandemia — em Outubro, essa comissão concluiu que a resposta foi demasiado lenta e insuficiente.