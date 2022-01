“O que percebemos é que o país é pobre e foi muito pobre”

Um dia, Anabela Mota Ribeiro teve uma ideia para celebrar o 25 de Abril: fazer 25 entrevistas, uma por dia, com um “filho da madrugada”, ou seja, com uma pessoa que tivesse nascido depois de 1974. Que impacto teve a revolução nas suas vidas? A proposta foi feita à RTP e, de imediato, António José Teixeira, director da RTP3, acedeu e arranjou “buraquinhos” na grelha do canal informativo da estação estatal. Nasceram assim Os Filhos da Madrugada, cantados por Sophia de Mello Breyner e Zeca Afonso.