Em família: histórias e memórias a brilhar (nem que seja aos bocadinhos)

FESTAS

80.º aniversário do Coliseu Porto Ageas

18 e 19 de Dezembro

Música, teatro, circo e “outras experiências” compõem o programa da festa de aniversário da sala portuense. Com propostas para todas as idades, a celebração conta com o teatro-dança para bebés Capuchinho, de Paulo Lage e Elsa Madeira; a visita teatral Manda os Teus Pais Passear, dinamizada pelo Teatro Experimental do Porto; o espectáculo O Bosque do Piripak, levado à cena pela Astro Fingido; a exposição dos trabalhos vencedores do concurso Desenha o Coliseu; e os concertos A Arca do Tesouro, com a Orquestra Sinfónica Ensemble, e Concerto para Piano n.º 1 de Tchaikovsky, interpretado por Quanlin Wang & Orquestra Filarmónica Portuguesa. Há ainda lugar a uma sessão especial do Circo de Natal. Sábado e domingo, a partir das 10h, com bilhetes entre os 4€ e os 18€.

MÚSICA

John Williams em Concerto

16 e 17 de Dezembro

Da Guerra das Estrelas a E.T.– O Extra-Terrestre, passando por Parque Jurássico, A Lista de Schindler, Indiana Jones, As Aventuras de Tintin e Harry Potter. A magia do compositor e maestro norte-americano John Williams está espraiada por vários clássicos da sétima arte, que marcaram diferentes gerações. É para o homenagear que a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, propõe dois serões a viajar pela banda sonora de filmes e sagas. Em palco está a orquestra da casa, acompanhada pelo violino de Francisco Lima Santos e dirigida pela batuta de Stephen Mulligan. Quinta e sexta, respectivamente, às 20h e às 19h, com bilhetes entre 16€ e 26€.

Ficar a Ver Estrelas

18 de Dezembro

No Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, entra em cena o espectáculo especial de Natal do projecto para crianças Taleguinho, cujos mentores são Catarina Moura e Luís Pedro Madeira. Com canções alusivas à quadra, que vão beber inspiração ao cancioneiro galaico-português, o encontro está marcado para sábado, às 11h, com bilhetes a 6€ (10€ criança + adulto).

TEATRO

Os Músicos de Bremen

18 e 19 de Dezembro

A partir do conto dos irmãos de Grimm, sobre as aventuras de quatro animais que, maltratados pelos donos depois de uma vida de trabalho, decidem fugir para a cidade e tornar-se músicos, a Companhia de Teatro de Braga propõe ao público mais jovem uma “reflexão sobre a velhice e a sua marginalidade numa sociedade de produção e consumismo”. A encenação é de José Caldas e sobe ao palco do Theatro Circo de Braga, sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com bilhetes a 10€.

Uma História de Natal com São Nicolau

6 a 22 de Dezembro

Interpretada pelo actor Bernardo Souto, a peça vai ao século XIX resgatar o “momento em que esta figura (São Nicolau) entra, pela primeira vez, em Portugal, trazida pelo rei D. Fernando II de Saxe-Coburgo-Gota”, anuncia a Coolture Tours, que a leva à cena em parceria com a Ordem Soberana e Militar de Malta. “Sem desconstruir o imaginário que, entretanto, à sua volta se criou, procuramos devolver a verdadeira história e lenda deste santo milagreiro, protector de crianças, estudantes, marinheiros e comerciantes”, acrescenta. O palco escolhido é a Igreja de Santa Luzia, à beira um dos mais belos miradouros lisboetas. As sessões estão marcadas para os dias 20, 21 e 22, às 15h e às 17h. A entrada requer marcação prévia e custa 10€, com direito a uma moeda dourada de chocolate e um postal.

LEITURA

Um Livro aos Bocadinhos

20 de Dezembro a 20 de Janeiro

O LU.CA - Teatro Luís de Camões (Lisboa) antecipa os presentes de Natal com uma leitura online d’O Principezinho, o clássico escrito em 1943 sobre o piloto que aterra de emergência no deserto e encontra um rapaz que diz ser o príncipe de um planeta distante, território que partilha apenas com uma rosa. Numa iniciativa “para ouvir com o livro de Antoine de Saint-Exupéry na mão” e lembrar que “só vemos bem com o coração”, a actriz Catarina Rôlo Salgueiro dá voz à história, aos pedacinhos, de segunda a quinta-feira, num podcast que fica disponível no Spotify e no YouTube do teatro.

CONFERÊNCIA

Conferência de Natal da Ciência Viva 2021

22 de Dezembro

Num evento para todas as idades, que tem lugar no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e faz eco também no online, com transmissão em www.cienciaviva.pt, parte-se do mote Neste Natal não queremos rã na panela! para “desvendar o que acontece quando a temperatura sobe e como poderemos baixar este imenso lume em que estamos”. A dar voz aos efeitos da crise climática que se fazem sentir por todo o planeta está o biólogo marinho João Correia, a quem caberá o retrato de uma humanidade a dar “umas braçadas num tacho planetário cada vez mais quente”. Quarta, às 19h, com entrada livre (sujeita a inscrição para a sessão presencial, aqui).

PASSEIOS

Aquário Vasco da Gama

A partir de 15 de Dezembro

Inaugurado a 20 de Maio de 1898, numa cerimónia integrada nas Comemorações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, o Aquário Vasco da Gama (Oeiras) acompanha os tempos e conta agora com um novo espaço imersivo, que visa “aproximar os visitantes da realidade submarina através das novas tecnologias”. Das diferentes espécies da costa portuguesa aos habitats e respectivas características biológicas, são várias as experiências interactivas que convidam a um mergulho no oceano. O aquário está aberto todos os dias, das 10h às 18h. A entrada custa 5€ (2,50€ dos quatro aos 12 anos e seniores).

Reino do Natal de Sintra

1 a 23 de Dezembro

Um Mercadinho de Natal com peças de artesanato e doçaria. Um espaço para promover a adopção consciente e o bem-estar animal. Diversões, ateliês, espectáculos e actividades desportivas, sem esquecer o Hostel Mágico, a Alameda dos Brinquedos, o Jardim das Guloseimas, as Estrelas Cintilantes, o presépio, as árvores decoradas e a Casa do Pai Natal. O Reino do Natal volta a espalhar a sua magia entre o Parque da Liberdade, o Newsmuseum e o Palácio Nacional de Sintra. Está aberto das 11h às 19h (excepto 16 e 17 de Dezembro, das 9h às 17h), com entrada livre.

CIRCO

O Fabuloso Circo de Natal

25 de Novembro a 9 de Janeiro

A Alfândega do Porto volta a montar O Fabuloso Circo de Natal na sua Immersivus Gallery. Com assinatura d’OCubo, o espectáculo convida a uma ida ao circo no formato multimédia que caracteriza os projectos do ateliê (que entre outros créditos na cartola, é responsável por produções como Magical Garden, Lisbon Legends, Impressive Monet & Brilliant Klimt, Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci, Porto Legends - The Underground Experience ou Lisbon Under Stars). Nesta tenda mágica, com cheiro a Natal, cabem palhaços, animais, acrobatas, malabaristas e orquestras, num espectáculo virtual e imersivo, guiado pela voz de Nuno Markl. Tem sessões de terça a domingo, às 10h, 14h e 17h – dias 24 e 31 de Dezembro, só às 10h e 14h. Encerra nos dias de Natal e Ano Novo. Bilhetes a 10,50€ (8,50€ dos 4 aos 17 anos e seniores; grátis até aos 3 anos).