Arnaldo Azevedo: “Têm que acreditar nos chefs para nos deixarem crescer”

Arnaldo Azevedo nasceu no dia do segundo aniversário do Toca da Formiga, restaurante dos pais em Ermesinde onde o chef fez as primeiras experiências e onde começou a brincar com a comida de uma forma muito séria. Nunca gostou muito de estudar e talvez por isso o pai o tenha obrigado a madrugar para ir com ele aos mercados de Matosinhos e de Angeiras “para ver o que a vida custava a ganhar”. Foi um bom aluno na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira ("Um bom aluno é darem-te uma faca para a mão e saberes como te desenrascar"), cresceu no Sheraton Pine Cliffs e foi no Porto que começou a acabar com um mito. Afinal, há restaurantes de hotéis que prestam. Basta que alguém confie no chef e lhe dê asas. “Têm que acreditar nos chefs para nos deixarem crescer. Quando nos limitam muito, é muito difícil.” O chef, nova estrela Michelin do Porto, encabeça uma equipa de trinta pessoas no Vila Foz Hotel & Spa, com um registo mais simples no Flor do Lis e três menus de degustação no Vila Foz.