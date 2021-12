Putin recebe apoio de Xi para enfrentar a NATO

O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o apoio público do seu homólogo chinês, Xi Jinping, no braço-de-ferro entre Moscovo e a NATO que está a aprofundar a tensão no Leste da Europa.

Os dois líderes falaram por videoconferência esta quarta-feira e teceram vários elogios às boas relações entre os seus países, enquanto apontaram críticas aos EUA e aos seus aliados.

“Um novo modelo de cooperação foi formado entre os nossos países baseado, entre outras coisas, em princípios como a não interferência nos assuntos internos, respeito pelos interesses do outro, e determinação de fazer da fronteira partilhada uma cintura de paz eterna e boa vizinhança”, declarou Putin, no início da reunião com Xi.

Xi, por seu turno, disse apreciar muito o “forte apoio” de Putin “aos esforços da China em proteger os seus interesses nacionais fundamentais” e mostrou “oposição firme às tentativas em afastar os dois países”.

O encontro virtual entre os dois aliados acontece numa altura em que ambos estão na mira de fortes críticas por parte dos EUA, da União Europeia e da NATO. A Rússia quer garantias de que a Aliança Atlântica não irá continuar a expandir-se para as antigas repúblicas soviéticas, o que Moscovo vê como um risco à sua segurança nacional, e, para as obter, tem deixado a Ucrânia sob pressão – há várias semanas que milhares de tropas russos estão estacionados na fronteira ucraniana e há receios de que se esteja a planear uma invasão.

A China tem sido muito criticada, sobretudo pelos EUA, pelas violações de direitos humanos sobre a minoria uigur em Xinjiang, pelas ameaças veladas a Taiwan e pelas reivindicações territoriais no Mar do Sul.

Putin pôs Xi ao corrente dos temas do encontro, também virtual, que manteve na semana passada com o Presidente dos EUA, Joe Biden, em que a Ucrânia foi abordada, disse o assessor do Kremlin, Iuri Ushakov. O Presidente chinês manifestou apoio às garantias de segurança requeridas por Putin face à NATO e ambos expressaram uma “opinião negativa” em relação a novas alianças militares, como a recente parceria entre a Austrália, os EUA e o Reino Unido, conhecida como AUKUS.

Putin também disse que pretende encontrar-se pessoalmente com Xi em Fevereiro, por altura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que os EUA já disseram vir a boicotar.

Na antecipação da reunião entre Xi e Putin, o Kremlin admitiu que a situação internacional é “muito tensa”.

Esta quarta-feira, a secretária de estado adjunta dos EUA, Karen Donfried, foi recebida em Moscovo para receber por escrito a lista das garantias de segurança que a Rússia quer ver cumpridas pela NATO.

“Estamos preparados para iniciar negociações neste tema crucial imediatamente”, afirmou Ushakov.