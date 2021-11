Reunião entre Biden e Xi: avisos sobre Taiwan num diálogo sem resultado concretos

O Presidente da China pediu ao homólogo dos Estados Unidos o desenvolvimento de relações “sãs e estáveis”, durante a reunião virtual entre os dois líderes, e Joe Biden concordou: é preciso salvaguardas para evitar conflitos entre os dois países. Com o aumento da tensão entre os dois, sobretudo sobre Taiwan (os Estados Unidos mantêm uma cooperação militar com Taiwan, que a China desaprova), Biden disse que se opunha aos “esforços unilaterais” que pudessem pôr em causa “a paz e estabilidade no estreito de Taiwan”. Xi Jinping disse na reunião desta segunda-feira que o apoio militar a Taiwan era “brincar com o fogo” – e que dividir o mundo em blocos e alianças trará “inevitavelmente desastre ao mundo”.

Xi Jinping afirmou que “China e Estados Unidos devem respeitar-se mutuamente, coexistir em paz, cooperar, gerir de forma apropriada os assuntos internos e assumir as suas responsabilidades internacionais”, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O Presidente chinês disse “estar preparado” para trabalhar com Joe Biden na hora de “construir consensos” e “dar passos” para recuperar as relações bilaterais.

Por seu lado, Biden salientou a necessidade de evitar conflitos entre os dois países, dado que “a competição entre os dois países não deve transformar-se num conflito, intencional ou não”, numa altura em que se acumulam disputas entre Washington e Pequim, sobre Taiwan, comércio e direitos humanos.

A conversa entre os dois líderes aconteceu na segunda-feira e começou às 19h45 de Washington (00h45 em Lisboa).

Mas, tanto em Washington como em Pequim, as expectativas são moderadas em relação a este diálogo, que não deverá conduzir a “resultados concretos”, indicou a Casa Branca.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian afirmou, na segunda-feira, que os dois líderes “terão uma troca de pontos de vista franca, profunda e abrangente” sobre a relação bilateral, que se encontra num “momento crítico”.

A questão de Taiwan

Com o aumento da tensão entre os dois países, o foco mais visível e preocupante é a questão sobre Taiwan – com o governo chinês a anunciar que os defensores da independência de Taiwan poderão ser responsabilizados criminalmente até ao fim das suas vidas.

Taiwan é considerada por Pequim parte integrante do território chinês, embora seja administrada de forma autónoma desde 1949, quando os nacionalistas do Kuomintang fugiram para a ilha após a derrota contra a guerrilha comunista de Mao Tsetung. Desde então, a China e Taiwan trilharam percursos divergentes, apesar de sempre reivindicarem a soberania sobre os dois territórios.

O Presidente chinês, Xi Jinping, tem repetido em várias ocasiões que a “reunificação” da China continental com Taiwan é um dos desígnios da sua liderança. Por seu turno, a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, tem declarado que tudo irá fazer tudo para garantir a defesa do território que governa desde 2016.

Neste contexto, o frágil equilíbrio diplomático e militar depende da disponibilidade dos EUA em defenderem Taiwan, com quem, apesar de não ser reconhecido oficialmente como uma nação independente e soberana por Washington – um requisito para ter relações diplomáticas formais com a China –, mantêm uma ligação privilegiada sobretudo ao nível da defesa.

No entanto, os laços entre os EUA e Taiwan são constantemente alvo de fortes críticas de Pequim e qualquer sinal de uma alteração no statu quo pode desencadear respostas imprevisíveis.

O correspondente da BBC em Pequim, Stephen McDonell, diz que este encontro pareceu ser dos mais afáveis entre os EUA e China dos últimos tempos. “Parece ser uma tentativa genuína de recomeço e podemos ter expectativas de que mude as relações geopolíticas globais de um modo concreto.”