Biden confronta Putin sobre intenções da Rússia na Ucrânia

No encontro por vídeo-conferência, o Presidente dos EUA disse ao seu homólogo russo que Washington responderá com “fortes medidas económicas e outras” em caso de escalada militar.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta terça-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que Washington responderá com “sanções económicas fortes” e outras medidas se Moscovo continuar a escalada militar na Ucrânia.

Numa conversa por vídeo-conferência em que ambos os líderes abordaram a tensão crescente na Ucrânia, Biden transmitiu ao seu homólogo russo a sua “profunda preocupação” e dos aliados dos EUA com o movimento de tropas na fronteira entre os dois países.

“O Presidente Biden expressou as profundas preocupações dos Estados Unidos e dos nossos aliados europeus sobre a escalada de forças da Rússia em redor da Ucrânia e deixou claro que os EUA e os nossos aliados responderão com fortes medidas económicas e outras em caso de escalada militar”, afirmou a Casa Branca através de um comunicado.

No encontro virtual entre os dois líderes, que durou exactamente duas horas e um minuto, Biden “reiterou o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e pediu a redução da escalada e um retorno à diplomacia”, avançou a Casa Branca. Nesse sentido, os dois líderes acordaram em “monitorizar” a situação, algo que os EUA farão “em estreita coordenação” com os seus “aliados e parceiros”.

Os dois chefes de Estado abordaram também o diálogo EUA-Rússia sobre estabilidade estratégica, a cibersegurança e o seu “trabalho comum sobre assuntos regionais como o Irão”, e acordaram realizar, no futuro, uma cimeira cara a cara.

Do lado russo, a declaração inicial do Kremlin não podia ter sido mais concisa: "A conversa entre Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, teve lugar através de video-conferência”.

Imediatamente a seguir à cimeira virtual com Putin, Biden falou com vários líderes europeus para lhes transmitir o que foi discutido na conversa entre os dois presidentes. “Esta tarde, o presidente Biden conferenciará com o Presidente Macron de França, a chanceler Merkel da Alemanha, o primeiro-ministro Draghi de Itália e o primeiro-ministro Johnson do Reino Unido após a sua vídeo-conferência com o Presidente Putin”, informou a Casa Branca.

A conversa entre Biden e Putin desta terça-feira foi naturalmente monopolizada pela situação na Ucrânia, com Washington a avisar que, se Moscovo não mostrar interesse em investir numa uma solução diplomática para o conflito, estará pronto para “aplicar medidas que não foram aplicadas no passado”.

Uma das armas que Biden tinha para usar era a ameaça de impor duras sanções económicas à Rússia caso esta decidisse mesmo invadir a Ucrânia. Antes da vídeo-conferência, responsáveis da administração norte-americana avançaram que os alvos poderiam ser os maiores bancos russos e a sua capacidade de converter rublos em dólares e noutras moedas.

A CNN avançava que as sanções poderiam incluir a medida extrema de desligar a Rússia do sistema de pagamento internacional SWIFT usado por bancos em todo o mundo, enquanto a Bloomberg informava que os EUA e os seus aliados europeus ponderavam visar o Fundo de Investimento Directo da Rússia, a que se acrescentariam restrições à compra de títulos de dívida russa no mercado secundário.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia dizia, numa entrevista, que Moscovo devia ter em conta o “preço económico” a pagar antes de agir militarmente na Ucrânia, afirmando mesmo que o gasoduto Nord Stream 2 podia estar em causa.

Imediatamente antes do encontro entre os dois líderes, a presidente da Comissão Europeia afirmou que a UE estaria “pronta para adoptar medidas restritivas suplementares” em coordenação com parceiros como a NATO, através do reforço e extensão das sanções actualmente em vigor.

Um dia antes da cimeira, Moscovo fizera saber que não esperava que saíssem quaisquer avanços da conversa entre os dois presidentes, voltando a negar que tivesse intenção de atacar a Ucrânia e classificando a movimentação das tropas russas na fronteira como uma acção “defensiva”.

“Queremos manter boas e previsíveis relações com os Estados Unidos. A Rússia nunca teve a intenção de atacar ninguém, mas temos as nossas preocupações e as nossas linhas vermelhas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Por “linhas vermelhas” entenda-se a possível adesão da Ucrânia à NATO.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, sugeriu a ideia de um novo pacto de segurança destinado a impedir a NATO de continuar o seu alargamento a leste. O chefe da diplomacia russa avisou mesmo que a Europa poderia estar prestes a regressar ao que descreveu como “pesadelo de um confronto militar na Ucrânia”.