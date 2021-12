EUA confirmam boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim

A Casa Branca confirmou esta segunda-feira que levará a cabo um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, que terão lugar em Pequim, em resposta às violações dos direitos humanos cometidas pelo governo chinês em Xinjiang, o que implica que nenhum alto funcionário da administração norte-americana comparecerá no evento, uma situação sem precedentes desde 1980.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a administração de Joe Biden está a enviar uma “mensagem clara” de que os abusos da China não podem ficar impunes, confirmando que a decisão foi tomada “devido ao genocídio e aos crimes contra a humanidade” na província de Xinjiang.

Embora não vá enviar uma delegação diplomática, a Casa Branca expressou o seu “total apoio” aos atletas que representarão os EUA na Olimpíada, insistindo, ao mesmo tempo, que a administração norte-americana não está disposta a “contribuir para a fanfarra dos Jogos”. Psaki acrescentou que os EUA não consideram um “passo correcto ou justo” aplicar um boicote total aos Jogos, pois penalizaria os atletas americanos.

O possível boicote norte-americano começou a ser falado nas últimas semanas. O próprio Joe Biden reconheceu em Novembro que o boicote diplomático estava sobre a mesa, após ter sido pressionado por figuras proeminentes quer do Partido Republicano quer do Partido Democrata, incluindo a democrata Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes.

Numa primeira reacção ao anúncio dos EUA, o jornal oficial Global Times publicou uma mensagem na sua conta do Twitter: “Honestamente, os chineses estão aliviados por ouvir esta notícia, porque quanto menos americanos vierem, menos vírus serão introduzidos no nosso país.”

Antes do anúncio norte-americano, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, acusara a administração norte-americana de estar a “promover um boicote diplomático mesmo sem ser ter sido convidada para os Jogos”.

“Quero enfatizar que os Jogos Olímpicos de Inverno não são um palco para a manipulação política”, disse Zhao. “É uma grave caricatura do espírito da Carta Olímpica, uma flagrante provocação política flagrante e uma séria afronta a 1,4 mil milhões de chineses.”

A última vez que uma medida semelhante foi aplicada aconteceu em 1980, com Jimmy Carter na Casa Branca, quando os Estados Unidos boicotaram diplomática e desportivamente os Jogos Olímpicos de Moscovo em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão, sendo seguidos por mais 64 nações e territórios. Os atletas portugueses competiram sob a bandeira do Comité Olímpico de Portugal.