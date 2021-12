Primeiro-ministro israelita faz primeira visita oficial aos Emirados Árabes Unidos

Viagem histórica entre os países que formalizaram relações no ano passado quando o Irão domina as atenções da região

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, aterrou este domingo em Abu Dhabi para a visita de mais alto nível desde que Israel e os Emirados Árabes Unidos formalizaram relações, no ano passado. A notícia não foi, no entanto, confirmada em Abu Dhabi.

A visita tem na agenda a cooperação e fortalecimento de ligações económicas e comerciais, mas ninguém duvida que deverá ainda incidir sobre o Irão, quando decorrem em Viena negociações para tentar reavivar um acordo sobre o nuclear iraniano.

Bennett, que cumpre seis meses à frente do Governo de Israel, numa coligação que muitos julgavam impossível, protagoniza agora uma viagem que, antes de Agosto de 2020, poucos acreditariam que pudesse acontecer: um primeiro-ministro israelita aterrar para uma visita em Abu Dhabi.

No Verão de 2020, no entanto, o então primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentaram um após outro os Acordos de Abrãao, primeiro com os Emirados, seguido do Bahrein, e mais tarde Sudão e Marrocos.

A viagem de Bennett é a primeira de um chefe de Governo depois da assinatura destes acordos (Netanyahu tinha planeado visitar, mas não chegou a fazê-lo) e só por isso já é significativa. Israel só tem acordos com outros dois países na região, o Egipto, desde 1979, e a Jordânia, desde 1994. (Em 1999, seguiu-se a Mauritânia, mas esta congelou as relações com Israel em 2009, em protesto contra a guerra em Gaza).

Especulou-se muito de que se poderia seguir a Arábia Saudita, mas qualquer hipótese ficou posta de parte depois do conflito entre Israel e o Hamas em Maio, com ataques aéreos duros de Israel no território palestiniano.

Tanto Israel como os Emirados Árabes Unidos temem o programa nuclear iraniano e que a coberto de um programa civil Teerão obtenha uma arma atómica e mude a relação de forças na região.

Israel tem pedido a diplomatas europeus e americanos uma posição mais firme em relação ao Irão. Os Emirados, no entanto, tentaram dialogar com o país, com uma visita do seu conselheiro de segurança nacional a Teerão na semana passada.

Um jornal israelita, o Israel Hayom, relatava que Israel declinou a venda de sistema de defesa antimíssil aos Emirados por causa das suas ligações ao Irão. Mas estaria a ser ordenada uma revisão desta política, segundo o diário, sugerindo que a aprovação desta venda pudesse ajudar a que Abu Dhabi se distanciasse de Teerão.