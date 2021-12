Um quarto dos deputados que se sentou na AR é diferente dos eleitos em 2019

Houve passagens para o Governo, eleitos para as autarquias, saídas por discordância com o líder do partido ou apenas por pura alternância, licenças de paternidade e até duas mortes. Entre idas e vindas, um quarto (59) dos deputados que passaram nestes dois anos pelas cadeiras do plenário da Assembleia da República (AR) é diferente da lista de eleitos em Outubro de 2019.