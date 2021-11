Gastronomia: mesa para dois

No ano em que Ann-Kristin nasceu, 1990, Joachim Koerper ganhava a sua primeira estrela Michelin, no restaurante Girasol, na vila de Moraira, em Espanha. “Foi um ano importante, o início de tudo”, diz o chef, sentado à mesa do Eleven, o restaurante que dirige, com vista privilegiada sobre Lisboa e o Tejo. Ann-Kristin era manequim quando esteve pela primeira vez no lugar onde se encontram, nessa altura ainda não sabia que iria trocar a carreira na moda pela cozinha.