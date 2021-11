Convento do Seixo: o novo chef do Pecado é Pedro Miguel Rosa, a virtude é a cozinha local

O restaurante Pecado fica no interior da antiga igreja do convento e por estes dias integra também o circuito do Festival dos Míscaros de Alcaide.

Apesar de as imagens, do altar ou de os bancos não estarem lá, a arquitectura denuncia que, há muitos anos, aquele edifício era um convento, o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa. No interior da antiga igreja, o lugar de destaque é o topo do altar, onde o Fugas volta a sentar-se, dois anos depois, desta vez para conhecer o trabalho do novo chef do restaurante Pecado, Pedro Miguel Rosa. Ainda assim, e mesmo sendo um sítio especial, a verdade é que a maioria dos clientes prefere ficar ao nível do chão.