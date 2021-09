PSD cita António Costa e desafia PS a ter “a coragem” de viabilizar ida do TC para Coimbra

O debate do projecto de lei do PSD para a transferência para Coimbra das sedes do Tribunal Constitucional (TC), da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos e do Supremo Tribunal Administrativo, que é votado esta sexta-feira na generalidade no Parlamento, acabou com o PSD a tentar agarrar a mão do PS, e com este a tentar sacudi-la.