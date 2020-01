Sánchez adia diálogo sobre a Catalunha até haver novo governo regional

O Governo de Madrid decidiu adiar o diálogo com as autoridades catalãs até haver um novo governo autonómico em Barcelona - na quarta-feira, o presidente da Generalitat, Quim Torra, anunciou que vai marcar eleições porque não há unidade na coligação entre o seu Juntos pela Catalunha e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

“O Governo espera poder dar início ao diálogo depois de o povo catalão se ter pronunciado e depois de ser constituído um novo parlamento, assim como um novo govern” diz um comunicado da Moncloa, a sede do executivo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos. Prossegue o texto: “Quanto mais cedo houver eleições e govern, mais cedo começará o diálogo” para resolver “o conflito político”.

Pedro Sánchez tinha anunciado que se reunia no dia 6 de Fevereiro com Torra. Porém, foi agora esclarecido que esse encontro se mantém mas para “resolver problemas” entre os dois níveis de governo, central e autonómico, que são “urgentes para a sociedade catalã” - e é dado um exemplo concreto, os prejuízos causados pela tempestade Gloria.

“O Governo expressa a sua vontade de manter a colaboração entre distintos ministérios e mantém, como não podia deixar de manter, o encontro com o president Torra”, diz o comunicado citado pelo El País.

Torra foi condenado a um ano e meio de inelegibilidade por desobediência, por se ter recusado a retirar os símbolos independentistas dos edifícios públicos como foi ordenado pela Justiça antes das eleições de Novembro de 2019. Ainda não recorreu da sentença que o fez perder a condição de deputado - a última fractura com a ERC, que tem a presidência do parlamento autonómico e que quis aplicar esta medida.

Torra ainda não reagiu à decisão de Sánchez, sobretudo porque queria abrir o diálogo para falar da autodeterminação da Catalunha e da libertação dos presos do processo independentista de 2017.

O comunicado do Governo de Madrid adianta que Sánchez vai estar em Barcelona no dia 7 de Fevereiro e que quer “reunir-se com a presidente da câmara, Ada Colau”, e com empresários, investigadores e responsáveis das universidades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente da ERC, Sergi Sabrià, acusou Pedro Sánchez de estar a incumprir o acordo feito que permitiu a investidura do socialista, ao adiar a data do início da chamada “mesa do diálogo” entre governos. E exigiu a marcação de uma data, para breve, na reunião entre Sánchez e Torra no dia 6 de Fevereiro.

“Adiar a mesa de negociações é um incumprimento flagrante do acordo e uma irresponsabilidade absoluta”, escreveu Sabrià no Twitter. “Faltam muitos meses para as eleições e é urgente abrir a via política”.