UTAO alerta para suborçamentação nas receitas e despesas com pessoal

O Governo não contabilizou na sua proposta de Orçamento do Estado para 2020 aumentos de receita resultantes de aumentos na função pública, alerta a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, algo que poderá conduzir a um saldo orçamental no final do ano ligeiramente melhor ou dar ao executivo margem de manobra para negociar novas medidas com os partidos à sua esquerda. No entanto, ao mesmo tempo, a UTAO avisa também que, tal como no ano passado, poderá haver neste OE uma suborçamentação das despesas com pessoal.

