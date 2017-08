Costa: “O colapso do SIRESP resultou do colapso da rede da PT”

Se a Portugal Telecom (PT) não melhorar o serviço que presta “o SIRESP terá de arranjar outra operadora para suportar as suas comunicações”, declara o primeiro-ministro, António Costa, numa entrevista ao Expresso que será publicada na íntegra na semana que vem, mas da qual o semanário adianta alguns excertos ja na edição deste sábado.

O semanário explica que neste momento a guerra do Governo após a tragédia de Pedrógão não é nem com a Altice, que controla a operadora Portugal Telecom, nem sequer com o SIRESP, mas com a própria PT. “O colapso do SIRESP resultou do colapso da rede da PT”, revela António Costa, explicando que grande parte da rede de emergência assenta na rede fixa da Portugal Telecom. “A rede fixa da PT assenta em cabos aéreos que obviamente ardem, numa zona que está a arder. E portanto colapsam as comunicações”. Para o primeiro-ministro, “é inadmissível que as redes de comunicações junto a estradas nacionais que já têm calhas técnicas não estejam enterradas”.

O governante socialista conta como andou dois dias a tentar falar com o presidente da Câmara de Castanheira de Pera sem conseguir, por este estar no teatro das operações dos incêndios. “Fui eu próprio a ir deixar-lhe um telemóvel de outra rede para que voltasse a estar em comunicação com o mundo, porque mais de 24 horas depois, aquela rede continuava a não funcionar”, descreve, para acrescentar: “Não acho isto normal.”

Segundo António Costa, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, está a trabalhar com o SIRESP para que esta rede de comunicações de emergência seja dotada das redundâncias necessárias para que não falhe, estando já assegurado o funcionamento pleno de quatro carrinhas que fornecem ligação a satélite em caso de colapso da rede fixa da PT.

