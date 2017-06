Histórico das transferências offshores até 9 de Outubro de 2015 foi apagado

As falhas do fisco no processamento de 10.000 milhões de euros de transferências para contas em paraísos fiscais começaram em 2013. Esse foi um dos factos que a Inspecção-geral de Finanças (IGF) conseguiu apurar na auditoria que esteve a realizar ao longo dos últimos meses. Mas há alguns pormenores importantes relativamente aos procedimentos internos do fisco que não aparecem esclarecidos no relatório enviado pela IGF ao Ministério das Finanças e, por este, ao Parlamento.

Uma das questões tem a ver com o facto de a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já não ter os chamados “ficheiros de log” relativos ao processamento da base de dados de todas as transferências para offshores comunicadas ao fisco pelos bancos antes de 9 de Outubro de 2015.

Há informação a partir desta data, mas não há registos em relação a todos os dados anteriores (de 2010 a 2015), o que significa que hoje só se conhece o rastreamento informático dos eventos de seis das 20 polémicas declarações (2011 a 2014) onde se encontraram falhas.

Para esta auditoria, a IGF teve o apoio de peritagens de dois professores do Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST) e de testes realizados na multinacional (Informatica) que forneceu a tecnologia usada para processar (transferir para o sistema central de informação do fisco) as declarações submetidas no Portal das Finanças, o PowerCenter.

O que são os “ficheiros de log”? São ficheiros onde fica registada a informação que uma aplicação ou uma componente de tecnologia gera enquanto está a ser executada. Por norma, esse historial fica registado em ficheiros de texto, “para leitura acessível por humanos”, explicam os peritos do Instituto Superior Técnico (IST) que elaboraram peritagens informáticas para a IGF. Os ficheiros que contêm essa informação são gerados normalmente para se poder aferir se uma aplicação foi bem executada, para detectar erros ou despistar as suas causas. No fisco, referem os professores do Técnico, a política interna “é manter esses ficheiros durante 18 meses”.

A questão é complexa e para se perceber o que está em causa com os ficheiros de logs é preciso ter presente o que aconteceu nos primeiros anos. A IGF, suportando-se na avaliação dos dois professores do Técnico, conclui que o processamento parcial das declarações se deveu a uma “complexa combinação de factores”, sendo, para os peritos, “extremamente improvável” ter havido mão humana deliberada para deixar de fora 10.000 milhões de euros.

Recuemos. O fisco passou a registar em 2010 as transferências para offshores, referindo-se os primeiros dados relativamente Às transferências de 2009. E só em 2016 se percebeu que algumas dezenas de milhares de operações realizadas de 2011 a 2014 (de 20 declarações, de 14 bancos) não passaram para o sistema central de informação do fisco.

Avancemos no tempo. Tudo correu bem em 2010, 2011 e 2012. As falhas começaram em 2013 e há uma coincidência de datas entre uma actualização das versões da aplicação informática (Maio de 2013) e o momento em que se começa a observar uma alteração no comportamento da aplicação. Os peritos do IST encontraram aqui um “forte indício de que estes eventos estão relacionados”. Mas vincam que, por não haver logs relativos aos procedimentos realizados nos primeiros anos, “torna-se impossível um esclarecimento definitivo” da razão das falhas que se verificam a partir de 2013. “Qualquer hipótese explicativa para o funcionamento inicialmente correcto da aplicação [de 2010 a 2013] é de difícil demostração”, ressalvam os peritos.

As datas

Não havendo “ficheiros de log” anteriores a 9 de Outubro de 2015, só seria possível analisar seis das 20 declarações afectadas pelas falhas. Qual é a explicação? A inspecção de Finanças cita uma regra da AT segundo a qual os logs só são guardados internamente durante 18 meses. Depois disso, são apagados. Perante esta informação, a IGF não levantou mais questões, embora haja incongruências relativamente a este período de ano e meio.

Os problemas no registo das transferências foram detectados na AT em Outubro de 2016 (e a situação regularizada a 3 de Novembro de 2016), e nessa altura ainda não tinham passado 18 meses relativamente a várias transferências em relação às quais há falha. São 12 as situações: uma declaração submetida em Junho de 2015, 11 submetidas em Julho de 2015 e ainda uma submetia em Outubro de 2015 antes do dia 9 de Outubro de 2015 (a 6 de Outubro). Se deslocarmos esta mesma comparação para o momento imediatamente posterior ao da ordenação da auditoria (30 de Dezembro de 2016), assumindo como referência o mês de Janeiro de 2017 em que a AT já sabia vir a desenrolar-se a auditoria, só assim se teria “vencido” o prazo relativamente a 11 dessas 12 declarações. A IGF não se indaga sobre nenhuma destas questões no relatório, limitando-se a assumir o prazo de 18 meses referido pela AT e a apresentat um pequeno quadro com a lista das seis declarações com falhas em relação as quais há o registo dos logs (de 9 de Outubro de 2015 a 7 de Junho de 2016).

Nunca é referida pela IGF qualquer a expressão que refira dados “apagados”, algo que só é assumido de forma directa pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, num despacho com data de ontem emitido na sequência da auditoria e onde são levantadas várias perguntas ainda sem resposta. Aí, o governante que tem a tutela política do fisco constata mesmo que os logs “terão sido sucessivamente ignorados e foram apagados”.

E são por isso várias as dúvidas que persistem. A IGF não esclarece, por exemplo, qual foi o prazo que a AT considerou válido para fazer essa contagem dos 18 meses. Não se sabe em que momento exacto é que a AT percebeu que só tinha “ficheiros de log” relativamente a seis das 20 declarações. E não fica esclarecido se este é um procedimento automático ou manual, nem a quem compete fazer esse controlo e quem tem responsabilidade sobre ele.

As transferências

Dos cerca de 9800 milhões de euros, perto de 13.300 milhões (78%) dizem respeito a transferências efectuadas por não residentes (empresas ou singulares) sem actividade económica directa em Portugal, e que aqui apenas tinham contas bancárias ou aqui obtiam algum rendimento sujeito a retenção na fonte.

Dos 10.000 milhões de euros, 8000 milhões estão concentrados em dois grupos económicos. Também perto de 80% das transferências – “em grande parte coincidente” com aqueles 8000 milhões, segundo o SEAF – são entidades residentes fora de Portugal, embora um daqueles dois grupos económicos mais relevantes tivesse à data a sede efectiva em Portugal.

Mais de 14 mil milhões de euros resultam de transferências realizadas por apenas 69 ordenantes, sempre com transferências em que o valor enviado para offshores foi superior a 30 milhões de euros. E destes 69 ordenantes, 44 eram empresas localizadas noutros países sem actividade económica directa em Portugal.

